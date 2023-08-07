ВСУ продвинулись в Запорожской области, но 2 проблемы тормозят движение на юге – МОУ

Оккупанты не только поставили много мин, но и укрепили ключевые господствующие высоты бетоном, что затрудняет продвижение украинских военных.

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ВСУ продвинулись в Запорожской области/ коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого

Украинские военные продвинулись на направлении двух населенных пунктов в Запорожской области и закрепляются на рубежах, которых им удалось достичь.

Однако движение защитников Украины на юге сейчас затруднено, потому что оккупанты не только поставили много мин, но и укрепили основные господствующие высоты бетоном. Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она отметила, что украинские воины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

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"На направлении Малая Токмачка, Работино Запорожской области имели тактический успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Враг серьезно укрепляет свои оборонительные рубежи. И наши войска сейчас сталкиваются не только с минированием, но и с бетонным инженерным укреплением ключевых господствующих высот. Это существенно затрудняет продвижение", – рассказала Маляр.

На Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупанты сосредоточили свои основные усилия на том, чтобы вести оборону.

"Враг продолжал обстрелы позиций подразделений Сил обороны Украины и гражданских объектов в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях, при этом активно применял барражирующие боеприпасы "Ланцет", осуществлял безуспешные попытки восстановить утраченное положение юго-восточнее Новоданиловки и восточнее Работино Запорожской области", – отметила Маляр.

Война в Украине

Ранее в ВСУ сообщили о штурме россиян возле Купянска. На Купянском направлении ситуация сложная, но контролируемая, отметил спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. Он сообщил, что Украина знает все намерения российских оккупантов, обо всех подразделениях, которые сосредоточены и обо всех командирах.

Также в ВСУ предупредили о типе ракет, которые труднее всего сбивать. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, какой тип ракет опасен и их сбивать труднее всего. По его словам, аэробалистические ракеты – тяжелые для сбития ПВО.

Напомним, украинка помогала РФ готовить удар по президенту в Николаеве. Женщину, которая помогала стране-агрессору РФ готовить удар по Николаеву во время визита президента Украины, задержали. Стало известно, что она готовила и другие удары.

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