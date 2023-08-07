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В крупном порту Турции прогремел мощный взрыв: что известно

Юлия Куришко
7 августа 2023, 16:02 обновлено 7 августа, 16:31
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В Турции прогремел взрыв в порту в момент загрузки судна с зерном.
В крупном порту Турции прогремел мощный взрыв: что известно
В Турции прогремел мощный взрыв / коллаж: Главред, скриншот: CNN Turk, google.maps

Сегодня, 7 августа, турецкие СМИ сообщили о мощном взрыв возле большого турецкого коммерческого порта Дериндже в Мраморном море.

Как сообщили в CNN Turk, взрыв у порта в турецком Дериндже прогремел в элеваторе в момент загрузки судна с зерном. Этот порт расположен в 95 км к востоку от Стамбула.

По предварительной информации известно о пострадавших: ранены четыре человека.

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Репортеры сообщают, что взрыв, прогремевший около 14:40, был слышен со всех точек Гелджюка (город и район провинции Коджаэли в Мраморном регионе). На место взрыва отправились многие спасательные команды. После взрыва поднялся сильный дым, который закрыл небо.

Мэр Дериндже Зеки Акгюль сообщил о взрыве в силосах зерновой компании ТМО. Там сейчас работают бригады чрезвычайных служб. Что касается пострадавших, то, по словам мэра, их состояние не тяжелое: незначительные травмы. Акгюль отметил, что территория с элеваторами расположена близко к порту, но не имеет никакой связи с ним.

Официальной информации о причинах взрыва от турецких властей пока нет.

"Зерновая сделка"

Напомним, что 17 июля Россия вышла из зернового соглашения. Страна-агрессорка в одностороннем порядке выходит из зернового соглашения. Россия "немедленно вернется к соглашению, как только часть договоренность, касающаяся Москвы, будет выполнена".

Эрдоган может "выторговать" трехсторонний формат. Эксперт спрогнозировал судьбу зерновой сделки. Если Путин и Эрдоган договорятся, то Турция будет снимать аренду с зернового коридора, а Россия получит какие-то бонусы от Турции.

Украина готова пойти на риск и начать экспорт зерна. По его словам, риски для гражданских кораблей должны быть учтены в случае возобновления поставок, поскольку коммерческое судно может быть затоплено российской ракетой или миной.

В ISW раскрыли, почему Россия усиливает атаку по украинским портам. Долговременные сбои в логистике зерна в Украине будут иметь все большее каскадное влияние на поставки зерна.

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