'Летят быстро, обнаружить трудно': в ВСУ предупредили о типе ракет, которые сложно сбивать

Представитель ВВС ВСУ Юрий Игнат отметил, какой тип ракет опасен и их сбивать труднее всего. По его словам, аэробалистические ракеты - тяжелые для сбития ПВО.
"Труднее всего, конечно, сбивать "Кинжалы". Как бы то ни было, мы можем потроллить русских: "не имеющая аналогов". На самом деле эта ракета летит быстро - ориентировочно 7500 километров в час", - подчеркнул он, передает 24 канал.
Он также добавил, что время на ее выявление и обезвреживание критически мало. Но, к счастью, в Украине есть установки, способные сбивать эти аэробалистические ракеты.
Собственно, эти "аналоговнетные" ракеты наши военные сбивают. Как отметил Юрий Игнат, "Кинжалы " оказались не такими крутыми, как о них говорили сами россияне.
"Русские говорили, что "Кинжал" - это "не имеющая аналогов" ракета. Но оказывается, что она не такая крутая, как россияне ее пиарили", - сообщил он.
Ракетная атака по Украине
Напомним, что ночью оккупанты ударили по жилой многоэтажке в Херсоне. Под завалами частного дома погибла женщина. Из-за ночного обстрела областного центра по меньшей мере семь горожан травмированы.
В Киеве гремели взрывы - РФ атаковала столицу "Шахедами". Оккупанты ударили по Киеву дронами "Shahed". Группы дронов заходили в столицу Украины одновременно по нескольким направлениям.
Россия ударила ракетой по Сумам. Местные жители сообщают, что российская ракета летела прямо над жилыми домами. К месту взрыва сразу поехали машины скорой помощи, пожарные и правоохранители.
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