'Россияне взяли паузу': в ВСУ раскрыли тактику оккупантов по массированным обстрелам

Сейчас ни одного ракетоносителя на службе нет, скорее всего, они перестроятся, считает Гуменюк.

https://glavred.info/ukraine/rosiyani-vzyali-pauzu-u-zsu-rozkrili-taktiku-okupantiv-shchodo-masovanih-obstriliv-10491349.html Ссылка скопирована

Гуменюк рассказала об обстрелах Украины / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, t.me/V_Zelenskiy_official

Враг не может подтянуть ресурсы и снижает количество обстрелов, сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк.

"Мощно отстрелявшись, враг, как правило, берет паузу. Если вспоминать массированные ракетные удары, как правило, выдерживает паузу. Но тут надо тоже быть начеку и понимать, что враг время от времени тактику меняет. Вполне вероятно, что они могут наносить точечные одиночные удары. Это не запугивание, это предупреждение, чтобы люди не расслаблялись", - подчеркивает Гуменюк во время телемарафона"Єдині новини".

По ее словам, сейчас ни одного ракетоносителя на службе нет, скорее всего, они перестроятся и им нужно определенное время для того, чтобы сладить свои действия с авиацией.

видео дня

"Пару дней мы можем говорить о том, что они могут использовать либо баллистические угрозы, либо любые способы атак прифронтовых территорий. Ракетный и дроновый террор сейчас на определенной паузе. Хотя может им потребуется и меньше времени, чем пару дней", - добавила пресс-секретарь.

Смотрите видео о прогнозах повторных атак России от Натальи Гуменюк:

Угроза российских атак

Напомним, что Россия собирает силы для атак инфраструктуры и прибрежной зоны Украины. Армия Украины продолжает успешно работать артиллерией по огневым позициям российских оккупационных войск, сказала пресс-секретарь ОК Юг Наталья Гуменюк.

Страна-агрессорка Россия подтягивает авиацию и может готовиться к новым атакам на Украину. Агрессорка Россия собирает разведывательные данные, начинает подтягивать стратегическую авиацию и готовится к некоторым маневрам.

Гуменюк рассказала о больших проблемах армии Путина. По словам пресс-секретаря ОК "Юг", "большая вода" разбросала российские минные заграждения, которые оккупанты намостили вдоль левого берега.

Больше интересных новостей: