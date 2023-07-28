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Россия копит силы для атак инфраструктуры и прибрежной зоны Украины – ВСУ

Андрей Ганчук
28 июля 2023, 11:10 обновлено 28 июля, 11:15
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Армия Украины продолжает успешно работать артиллерией по огневым позициям российских оккупационных войск, сказала спикер ОК Юг Наталья Гуменюк.
ВСУ, войска РФ
Оккупанты России собрались усилить атаки на инфраструктуру Украины - ОК Юг / Коллаж: Главред, фото: 1 ОБрСпН, УНИАН

Страна-оккупант Россия накапливает ресурсы для усиления своих атак на инфраструктуру и прибрежную зону Украины. По радиоперехватам понятно, что враг предупреждает в море гражданские суда о невозможности следования в украинские порты. Россияне продолжают минировать территории, а ВСУ работают по их огневым позициям. Об этом рассказала представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что российские оккупанты накапливают силы для усиления атак на инфраструктуру и прибрежную зону.

"Из радиоперехватов мы слышим, что оккупанты предупреждают в море гражданские суда о невозможности следования в украинские порты", - отметила Гуменюк.

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По ее словам, шторм в последние дни принес к побережью Черного моря немало вражеских мин. Опасность не только из-за шторма, но и по причине усиления россиянами минирования территорий.

"В течение минувших двух дней у наших берегов взорвалось более 10 вражеских мин. Лишь две из них были уничтожены контролируемыми. В связи с тем, что сейчас ограничен доступ украинцев к побережью, никто не пострадал" – объяснила спикер ОК Юг.

Кинбурнская коса

Кроме того, представитель южной группировки ВСУ рассказала об обстановке на Кинбурнской косе. Оккупанты прячут свою военную технику за домами гражданских жителей. Враг минирует окрестности сел, чтобы мирные жители не могли выехать из населенных пунктов.

"Однако мы все равно успешно работаем по артиллерии оккупантов, когда те выводят свое оружие на огневые позиции. Морально-психологический дух россиян, находящихся на Кинбурнской косе, крайне низок. Там не проводится ротация из-за нехватки личного состава. Поэтому они купили билет в один конец", - подчеркнула Наталья Гуменюк.

Ракетные атаки России по Украине

Ночью 23 июля российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по Одессе. Вражеские силы превратили в руины 25 исторических зданий. Разрушили Спасо-Преображенский собор.

В ночь на 27 июля в Хмельницкой области гремели взрывы. Оккупанты РФ нанесли ракетные удары. Обломки ракет упали в населенных пунктах региона.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал подробности ракетного удара по Хмельницкой области. По его словам, россияне атаковали аэродром в Староконстантиновке. Были применены ракеты Кинжал.

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ВСУ войска России война России и Украины Наталья Гуменюк
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