Ракеты летели одна за другой: важные подробности ракетного удара по Хмельницкой области

Российские оккупанты атаковали Хмельницкую область аэробалистическими ракетами "Кинжал". В результате атаки поврежден аэродром в Староконстантинове. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат.
Оккупанты пытались атаковать свою "цель" с юго-восточного направления и севера. Враг пытался запутать украинцев, ракеты постоянно меняли направление.
"Кроме ракет, которые летели одна за другой с юго-восточного направления и направлялись сначала якобы в Харьковскую, потом в Днепропетровскую и дальше уже пошли на юг, оттуда на запад и дальше на Хмельницкую область, а именно Староконстантинов. В то же время враг решил нанести удар еще и с севера - с самолетов МиГ-31К ракетами "Кинжал", - рассказал Игнат.
В Воздушных силах решили пока оставить в тайне, какие именно повреждения обнаружили на территории аэродрома в результате ракетной атаки.
"Там есть определенные повреждения, о которых мы, конечно, сообщать не будем, но враг таки применил те четыре "Кинжала" и их было видно", - говорит Игнат.
Ракетный удар по Хмельницкой области
26 июля стало известно о том, что Россия атаковала Украину ракетами. В Хмельницкой области около 19:20 прогремели взрывы. Местные власти информировали граждан о работе ПВО.
"Слышны звуки взрывов в Хмельницкой области. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких", - говорилось в сообщении Хмельницкой ОВА.
Впоследствии в Воздушных силах подтвердили, что оккупанты били по Хмельницкой области. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что целью массированного российского ракетного удара был город Староконстантинов в Хмельницкой области.
Утром 27 июля стало известно о том, что на Хмельнитчине гремели взрывы снова. РФ атаковала область ракетами. Обломки сбитых ракет упали на территории частного дома в Староконстантиновской общине.
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