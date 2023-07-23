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Зеленский назвал, как победить ракетный террор РФ

Мария Тупик
23 июля 2023, 17:45 обновлено 23 июля, 17:49
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Мир не должен привыкнуть к российскому террору, говорит президент Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский, ракетный удар
Владимир Зеленский о ракетном терроре Украины / Коллаж Главред, фото pixabay, Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужен полноценный воздушный щит - только так можно победить российский ракетный террор.

"Мы уже показали, что можем сбивать даже те российские ракеты, которыми террористы особенно хвастались. Благодаря помощи партнеров и предоставленным Украине системам ПВО наши защитники неба спасли тысячи жизней", - заявил он в Telegram.

Зеленский добавил, что для защиты всей территории Украины - городов и общин - нужно больше систем противовоздушной обороны.

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"Мир не должен привыкнуть к российскому террору - нужно победить террор. И это возможно!", - отметил президент.

Массовый обстрел Украины

Россия после выхода из зернового соглашения начала массово бомбить Украину.

Только 23 июля Россия выпустила по Одессе 19 ракет разного типа. Силам ПВО удалось сбить 9.

Оккупанты совершили комбинированную атаку по Одессе и области с применением крылатых ракет типа "Оникс", Х-22 и "Калибр". В результате обстрелов были повреждены гражданские объекты, жилые дома.

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