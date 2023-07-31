УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Россия подтягивает авиацию и может готовиться к новым атакам на Украину – ВСУ

Андрей Ганчук
31 июля 2023, 09:33 обновлено 31 июля, 09:37
31
Агрессор Россия собирает разведывательные данные, начинает подтягивать стратегическую авиацию и готовится к некоторым маневрам, сказала Наталья Гуменюк.
Россия подтягивает авиацию и может готовиться к новым атакам на Украину – ВСУ
Россия способна в течение часа выводить ракетоносители в море - Гуменюк / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, АрміяInform

Оккупационные войска страны-агрессора России, скорее всего, ведут подготовку к новым ракетным обстрелам Украины. Зафиксирована серьезная активность тактической авиации врага на юго-восточной направлении, подтягивается и стратегическая авиация. Даже если оккупанты не вывели в море ракетоносители, в пунктах дислокации они в боевом состоянии и могут быть выведены в течение часа. Об этом заявила представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что враг продемонстрировал активность тактической авиации, собирает разведывательные данные, и, вероятно, готовится к мощным атакам Украины.

По словам спикера Южной группировки ВСУ, подтягивается и стратегическая авиация, которая готовится к некоторым маневрам.

видео дня

"Активность тактической вражеской авиации на юго-восточном направлении была мощной. И это говорит о том, что враг и собирает разведывательные данные, и может готовиться к мощным атакам на будущее, поскольку мы наблюдаем, что враг и стратегическую авиацию начинает подтягивать, и готовиться к определенным маневрам", - отметила Гуменюк.

Также она добавила, что даже если оккупанты не вывели в море ракетоносители, в пунктах дислокации "они абсолютно готовы". Враг может вывести их в течение часа.

Кроме того, россияне способны наносить удары и из бухт.

"Когда нет ракетоносителей на боевом дежурстве в Черном море - у нас нет высокого уровня опасности. Потому что есть практика, что оккупанты бьют из бухт. Хотя это очень опасно и для самого ракетоносителя, и для находящихся рядом кораблей. Но такую практику они применяют", - подчеркнула Наталья Гуменюк.

Обстрелы Россией Украины

Россия ударила ракетами по Харькову в ночь на 31 июля. Было два прилета. Удары наносились с территории Белгородской области РФ. Враг попал в нежилое помещение, пострадал охранник.

Оккупанты РФ утром 31 июля ударили из Градов по Херсону, сообщил руководитель областной военной администрации Александр Прокудин. Погиб один человек.

"Утром российская армия убила херсонца. Сегодня около 8:20 оккупанты обстреляли центральную часть Херсона из РСЗО "Град". Под вражеский удар попал работник городского коммунального предприятия. От полученных ранений мужчина погиб на месте", - сказал Проскудин.

Утром прогремели взрывы и в Кривом Роге. Глава ОВА Александр Вилкул призвал местных жителей ничего не снимать и не публиковать в Сети.

Воздушные силы предупредили об угроза применения российскими войсками баллистических ракет в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Другие новости:

ВСУ войска России война России и Украины Наталья Гуменюк
Реклама

Главное за день

Россия подтягивает авиацию и может готовиться к новым атакам на Украину – ВСУ

Россия подтягивает авиацию и может готовиться к новым атакам на Украину – ВСУ

09:33 Украина
В Кривом Роге прогремели взрывы: что известно

В Кривом Роге прогремели взрывы: что известно

09:20 Украина
В Италии заявили о "политическом решении" войны в Украине: у Зеленского ответили

В Италии заявили о "политическом решении" войны в Украине: у Зеленского ответили

09:07 Украина
Все главные новости

Последние новости

09:33

Россия подтягивает авиацию и может готовиться к новым атакам на Украину – ВСУ

09:26

Ретроградный Меркурий в августе 2023: нелегко будет 4 знакам зодиака

09:20

В Кривом Роге прогремели взрывы: что известно

09:07

В Италии заявили о "политическом решении" войны в Украине: у Зеленского ответили

09:00

Кремль настроен воевать долго и призвать еще миллион россиян, РФ грозит революция – КривенкоЭксклюзив

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

08:48

Путин жалуется на начало масштабного контрнаступления ВСУ: в ISW раскрыли манипуляции

08:45

Гороскоп на завтра 1 августа 2023: Львам - деньги, Козерогам придется попотеть

08:11

В РФ молчат об ударе ВСУ по Чонгарскому мосту: в ISW назвали причину

07:01

В боях за Украину погиб актер Евгений Светличный

Реклама
06:28

РФ ударила ракетами по Харькову: вспыхнул мощный пожар, есть пострадавший

06:09

Путин страдает психическим расстройствоммнение

05:31

Гороскоп на август 2023 для Тельцов: что можно и нельзя делать в последний месяц летаВидео

04:37

Какой сегодня праздник 31 июля: кого нужно поздравить в этот день

04:00

"Это хитрая ловушка": Загородний рассказал, как на Украину давят по переговорам с РФВидео

03:30

Только 1% людей может сделать эти трюки с телом: сможете ли вы

03:00

"Путин – трус, не полководец": эксперт объяснил бегство главы РФ в бунт Пригожина

02:32

Меган Маркл рассорилась с Викторией и Дэвидом Бекхэм из-за громких обвинений

02:02

Яйца можно убирать сразу: что нельзя хранить в дверце холодильника

01:30

Как долго можно хранить сало в морозилке: неожиданный ответ, о котором знают не все

30 июля, воскресенье
23:59

"В Украине настоящий бум производства дронов": Резников удивил подробностями

Реклама
23:13

Названа страшная причина смерти: в России умер муж популярной певицы

23:01

Медведев прибег к очередным угрозам и цинично призвал мир молиться за солдат РФ

22:51

Утонченная эстетика визга москвичеймнение

22:45

Гороскоп на август 2023: к каким сюрпризам готовиться РакамВидео

22:17

Гарантии Украине до вступления в НАТО: Ермак анонсировал переговоры с США

21:32

"Наши подразделения держат оборону": в ВСУ рассказали о ситуации в Старомайорском

21:09

ВСУ выходят на важнейшие высоты, есть три направления наступления – The Times

20:55

Водитель, поворачивай к черту: рецензия на фильм "Игра с дьяволом"

20:40

"Я женщина, услышь мой рык": топ-6 самых громких голосов по знаку зодиака

20:04

Оккупанты очень благодарили: Украина отправила особое "поздравление" морякам ВМС РФ

19:55

"Война в Украине еще на 4 года": глава МИД Словакии разнес Венгрию

19:34

Батальону "Призрак" не везет: появились подробности ликвидации боевиков бандыВидео

19:25

Дом закатившегося солнца: рецензия на фильм "Особняк с привидениями"

19:11

Инсайдер раскрыл подробности романа Брэда Питта и молодой любовницы

18:56

Украина, Запад и глобальный Юг проведут саммит без РФ по формуле мира Зеленского

18:32

Оккупанты научились глушить Starlink на "нуле", но есть один нюанс

18:03

Война возвращается в Россию, к ее центрам и военным базам – Зеленский

17:58

В Украине больше не будет пгт: что изменится

17:45

Зеленский призвал готовиться к энергетическому террору россиян

17:24

Что это за украинский морской дрон: раскрыты уникальные возможности Magura V5

Реклама
17:03

Есть пострадавшие: во время концерта alyona alyona произошла стрельбаВидео

16:49

Первая линия обороны преодолена: освобождение Старомайорского было уникальным - ВСУ

16:46

ВСУ в Британии готовятся к операции по возвращению Крыма до Рождества – Express

16:06

Влада Яму захейтили за размышления про "американское" будущее

15:59

ВСУ мощно ударили на юге: "перемололи" две роты оккупантов РФ вместе с техникой

15:55

75 ракет и 100 БПЛА: за неделю РФ потратила на удары по Одесщине более $280 млн

15:55

Рождены быть богатыми: 3 знака зодиака, к которым липнут деньги

15:47

"Держатель общака Кремля": Загородний оценил сценарий возвращения ПригожинаВидео

15:39

Украина останется без портов: эксперт раскрыл цель нового террора РФ

15:05

"Будут бить по ним нещадно": названы места и города, куда россияне нацелили свои ракеты - прогноз

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять