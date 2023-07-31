Россия подтягивает авиацию и может готовиться к новым атакам на Украину – ВСУ

Агрессор Россия собирает разведывательные данные, начинает подтягивать стратегическую авиацию и готовится к некоторым маневрам, сказала Наталья Гуменюк.

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Россия способна в течение часа выводить ракетоносители в море - Гуменюк / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, АрміяInform

Оккупационные войска страны-агрессора России, скорее всего, ведут подготовку к новым ракетным обстрелам Украины. Зафиксирована серьезная активность тактической авиации врага на юго-восточной направлении, подтягивается и стратегическая авиация. Даже если оккупанты не вывели в море ракетоносители, в пунктах дислокации они в боевом состоянии и могут быть выведены в течение часа. Об этом заявила представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что враг продемонстрировал активность тактической авиации, собирает разведывательные данные, и, вероятно, готовится к мощным атакам Украины.

По словам спикера Южной группировки ВСУ, подтягивается и стратегическая авиация, которая готовится к некоторым маневрам.

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"Активность тактической вражеской авиации на юго-восточном направлении была мощной. И это говорит о том, что враг и собирает разведывательные данные, и может готовиться к мощным атакам на будущее, поскольку мы наблюдаем, что враг и стратегическую авиацию начинает подтягивать, и готовиться к определенным маневрам", - отметила Гуменюк.

Также она добавила, что даже если оккупанты не вывели в море ракетоносители, в пунктах дислокации "они абсолютно готовы". Враг может вывести их в течение часа.

Кроме того, россияне способны наносить удары и из бухт.

"Когда нет ракетоносителей на боевом дежурстве в Черном море - у нас нет высокого уровня опасности. Потому что есть практика, что оккупанты бьют из бухт. Хотя это очень опасно и для самого ракетоносителя, и для находящихся рядом кораблей. Но такую практику они применяют", - подчеркнула Наталья Гуменюк.

Обстрелы Россией Украины

Россия ударила ракетами по Харькову в ночь на 31 июля. Было два прилета. Удары наносились с территории Белгородской области РФ. Враг попал в нежилое помещение, пострадал охранник.

Оккупанты РФ утром 31 июля ударили из Градов по Херсону, сообщил руководитель областной военной администрации Александр Прокудин. Погиб один человек.

"Утром российская армия убила херсонца. Сегодня около 8:20 оккупанты обстреляли центральную часть Херсона из РСЗО "Град". Под вражеский удар попал работник городского коммунального предприятия. От полученных ранений мужчина погиб на месте", - сказал Проскудин.

Утром прогремели взрывы и в Кривом Роге. Глава ОВА Александр Вилкул призвал местных жителей ничего не снимать и не публиковать в Сети.

Воздушные силы предупредили об угроза применения российскими войсками баллистических ракет в Днепропетровской и Кировоградской областях.

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