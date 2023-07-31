РФ ударила ракетами по Харькову: вспыхнул мощный пожар, есть пострадавший

В полночь российские оккупанты произвели запуск по Харькову и области нескольких ракет типа С-300 с территории российской Белгородской области.

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Оккупанты ударили по Харькову из С-300 / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ГосЧС

В ночь на 31 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову из комплекса С-300. "Прилет" был по складскому помещению, вспыхнул масштабный пожар. Пострадал как минимум один человек.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram, что Харьков - снова под обстрелом.

"Были слышны два прилета. Предварительно – попадание в нежилые помещения. Пожар. О пострадавших информации пока нет. На месте работает ГосЧС", - написал он.

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Позже спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что в полночь российские оккупанты произвели запуск по Харькову и области нескольких ракет типа С-300 с территории российской Белгородской области.

В результате вражеской атаки в Харькове в Новобаварском районе было попадание в складские помещения одного из коммерческих предприятий, вследствие чего вспыхнул пожар на площади около 200 кв. м.

Мужчина, который находился в этот момент недалеко от эпицентра взрыва, получил телесные повреждения.

Еще одна российская ракета попала на территорию частного домовладения в н.п. Большой Бурлук Харьковской области. К счастью, в данном случае пострадавших нет.

По факту российских обстрелов открыто уголовное производство по ч.1 ст. 438 Криминального кодекса Украины - это нарушение законов и обычаев ведения войны.

Ракетный удар по Сумам

Вечером в субботу, 29 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по учебному заведению в Сумах. Есть жертвы и пострадавшие.

Известно о двух погибших и 20 травмированных в результате попадания российской ракеты в здание учебного заведения.

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