В боях за Украину погиб бывший народный депутат

Бывший депутат погиб в боях на Запорожском направлении.

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На войне погиб бывший депутат / коллаж: Главред, фото: ВРУ, ТРК "Аверс"

В Верховной Раде Украины сообщили о гибели на войне народного депутата IV созыва Сергея Слабенко. Экс-нардеп погиб в боях на Запорожском направлении.

"Слабенко - бывший народный депутат Украины (2002-2006 гг.) был председателем подкомитета по вопросам деятельности судов, судопроизводства и судебно-правовой реформы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики", - об этом информирует Telegram- канал Верховной Рады.

Сергея дома ждала жена с сыном и дочкой.

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Известно, что с 2006 по 2009 годы работал заместителем председателя аттестационной палаты Волынской квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, а с 2015 по 2020 год был депутатом Волынского областного совета, членом Постоянной комиссии по вопросам использования имущества общей собственности территориальных общин сел, поселков, городов области.

Напомним, что в боях за Украину погиб актер Евгений Светличный. Евгений Светличный-актер, воплотивший образ Карася в фильме "носорог". Он погиб, выполняя боевое задание на Харьковском направлении.

В боях на Донбассе погиб командир противотанкового отделения. Александр Рицкий погиб при выполнении боевого задания возле села Ивановское Бахмутского района Донецкой области.

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