В боях за Украину погиб актер Евгений Светличный

В боях с российскими оккупантами погиб актер Евгений Светличный. Трагическую новость сообщили украинский продюсер и культурный менеджер Денис Иванов и украинский кинорежиссер Олег Сенцов.
"Погиб Евгений Светличный. Актер, воплотивший образ Карася в "Носороге". Светлый человек и герой. Вечная память", - написал Иванов в Facebook.
Сенцов в соцсети добавил: "Жека Светличный. Спортсмен, актер, воин. Погиб как Герой, защищая нашу Родину".
На странице 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС "Волки Да Винчи" сообщается, что Евгений погиб во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении.
Кроме Евгения, во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении погибли Владимир "Электрик" Паращишин, Юрий "Крис" Криса и Алексей "Тихий" Найда. Во время выполнения боевого задания под Бахмутом погиб Давид "Вольт" Ищенко.
"Они встали на защиту Родины и отдали ей самое дорогое - свою жизнь. Каждая гибель воина - большая потеря для нации, каждая гибель волка - большая потеря для стаи. Помним и мстим", - отметили их собратья.
Справка. "Носорог" — это украинский художественный фильм режиссера Олега Сенцова, снятый в 2021 году в копродукции Украины, Польши и Германии.
История фильма разворачивается в 1990-е в Украине. Главный герой — бандит по прозвищу "Носорог" попадает в тиски украинского криминального мира 1990-х и начинает свой кровавый путь, приводящий его совсем не туда, куда он ожидал.
Как писал Главред, в июне во время наступления украинских военных оккупанты подбили военную машину с украинскими бойцами, среди них оказался и режиссер, младший лейтенант Олег Сенцов.
Напомним, на фронте погиб известный украинский актер театра Филипп Виннер. 9 июля актеру должно было исполниться 32 года.
Винер еще в начале полномасштабной войны вступил в ряды ВСУ и стал на защиту Украины от российских оккупантов.
С декабря 2022 года защитник служил на передовых позициях Донецкой области. Актер известен тем, что во время службы записывал эмоциональные видео, где читал поэзию украинских поэтов.
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