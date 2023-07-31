В боях за Украину погиб актер Евгений Светличный

Евгений Светличный - актер, воплотивший образ Карася в фильме "Носорог". Он погиб, выполняя боевое задание на Харьковском направлении.

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Евгений Светличный погиб на Харьковском направлении / Коллаж: Главред, фото: Facebook

В боях с российскими оккупантами погиб актер Евгений Светличный. Трагическую новость сообщили украинский продюсер и культурный менеджер Денис Иванов и украинский кинорежиссер Олег Сенцов.

"Погиб Евгений Светличный. Актер, воплотивший образ Карася в "Носороге". Светлый человек и герой. Вечная память", - написал Иванов в Facebook.

Сенцов в соцсети добавил: "Жека Светличный. Спортсмен, актер, воин. Погиб как Герой, защищая нашу Родину".

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На странице 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС "Волки Да Винчи" сообщается, что Евгений погиб во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении.

Евгений Светличный / Фото: facebook.com

Кроме Евгения, во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении погибли Владимир "Электрик" Паращишин, Юрий "Крис" Криса и Алексей "Тихий" Найда. Во время выполнения боевого задания под Бахмутом погиб Давид "Вольт" Ищенко.

"Они встали на защиту Родины и отдали ей самое дорогое - свою жизнь. Каждая гибель воина - большая потеря для нации, каждая гибель волка - большая потеря для стаи. Помним и мстим", - отметили их собратья.

Справка. "Носорог" — это украинский художественный фильм режиссера Олега Сенцова, снятый в 2021 году в копродукции Украины, Польши и Германии.

История фильма разворачивается в 1990-е в Украине. Главный герой — бандит по прозвищу "Носорог" попадает в тиски украинского криминального мира 1990-х и начинает свой кровавый путь, приводящий его совсем не туда, куда он ожидал.

Как писал Главред, в июне во время наступления украинских военных оккупанты подбили военную машину с украинскими бойцами, среди них оказался и режиссер, младший лейтенант Олег Сенцов.

Напомним, на фронте погиб известный украинский актер театра Филипп Виннер. 9 июля актеру должно было исполниться 32 года.

Винер еще в начале полномасштабной войны вступил в ряды ВСУ и стал на защиту Украины от российских оккупантов.

С декабря 2022 года защитник служил на передовых позициях Донецкой области. Актер известен тем, что во время службы записывал эмоциональные видео, где читал поэзию украинских поэтов.

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