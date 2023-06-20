Оккупанты на фронте подбили машину с Сенцовым

Во время наступления украинских военных оккупанты подбили военную машину с украинскими бойцами, среди них оказался и режиссер, младший лейтенант Олег Сенцов.
Сенцов сообщил, что выдался тяжелый день украинского наступления, где была подбита военная машина Сил обороны. Однако бойцу вместе с собратьями удалось выбраться из машины, об этом сам Сенцов сообщил в Facebook и выложил фотографию на фоне уничтоженной военной машины.
"Это был очередной тяжелый день нашего наступления. Мы заняли определенный нашей роте рубеж, хотя и понесли потери. Нашу машину подбили, но мы с экипажем смогли вылезти. Война за нашу землю продолжается", - говорится в посте режиссера.
Наступление ВСУ
Напомним, что ВСУ перешли в контрнаступление на фронте. Маляр отметила, что эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Там украинские бойцы двигаются достаточно широким фронтом.
Маляр рассказала о ситуации в Бахмуте, что ВСУ серьезно продвигаются. Противник стянул в Бахмут большую часть своих резервов и значительно усилил группировку, но украинские военные все атаки отбивают.
Бойцы ВСУ держатся на юго-западе Бахмута и продолжают сражаться. В Бахмуте критическая ситуация, идут тяжелые бои, силы обороны Украины держат оборону в районе самолета.
Военный эксперт объяснил, какая главная задача у ВСУ в Бахмуте. ВСУ крайне важно устроить силам оккупантов в Бахмуте "мешок" и держать их в нем как можно дольше.
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