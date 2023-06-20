Оккупанты на фронте подбили машину с Сенцовым

К счастью, украинскому режиссеру вместе с собратьями удалось выбраться из покореженной машины.

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Сенцов попал под обстрел / коллаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, facebook/oleg.sentsov

Во время наступления украинских военных оккупанты подбили военную машину с украинскими бойцами, среди них оказался и режиссер, младший лейтенант Олег Сенцов.

Сенцов сообщил, что выдался тяжелый день украинского наступления, где была подбита военная машина Сил обороны. Однако бойцу вместе с собратьями удалось выбраться из машины, об этом сам Сенцов сообщил в Facebook и выложил фотографию на фоне уничтоженной военной машины.

"Это был очередной тяжелый день нашего наступления. Мы заняли определенный нашей роте рубеж, хотя и понесли потери. Нашу машину подбили, но мы с экипажем смогли вылезти. Война за нашу землю продолжается", - говорится в посте режиссера.

видео дня

Сенцов спасся из-под обстрела / фото: facebook/oleg.sentsov

Наступление ВСУ

Напомним, что ВСУ перешли в контрнаступление на фронте. Маляр отметила, что эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Там украинские бойцы двигаются достаточно широким фронтом.

Маляр рассказала о ситуации в Бахмуте, что ВСУ серьезно продвигаются. Противник стянул в Бахмут большую часть своих резервов и значительно усилил группировку, но украинские военные все атаки отбивают.

Бойцы ВСУ держатся на юго-западе Бахмута и продолжают сражаться. В Бахмуте критическая ситуация, идут тяжелые бои, силы обороны Украины держат оборону в районе самолета.

Военный эксперт объяснил, какая главная задача у ВСУ в Бахмуте. ВСУ крайне важно устроить силам оккупантов в Бахмуте "мешок" и держать их в нем как можно дольше.

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