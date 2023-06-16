Контрнаступление ВСУ: военные мощно продвинулись вперед и закрепились - Маляр

Украинские военные продвинулись вперед на разных направлениях фронта на расстояние до 2 километров.

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Украинские военные пошли в контрнаступление на юге / коллаж: Главред, фото: УНИАН, 28-я ОМБр имени рыцарей зимнего похода

Украинские военные пошли в контрнаступление на юге страны. Силы обороны продвинулись на расстояние до 2 км в каждом направлении и смогли там закрепиться. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Наши войска действуют в условиях авиационного и артиллерийского превосходства врага. На направлениях, где мы в обороне, ни одной позиции не потеряно и враг не смог продвинуться", - написала Маляр.

На востоке оккупанты пытаются штурмовать позиции украинских военных, особенно, на Лиманском направлении. Однако на Бахмутском направлении интенсивность боев снизилась. Там на отдельных участках свое наступление проводят бойцы ВСУ.

"На востоке противник сейчас держит значительное количество сил, которые продолжает наращивать, перемещая на Бахмутское направление дополнительные подразделения с других направлений", - добавила Маляр.

Враг стягивает войска на Бердянском и Мариупольском направлениях. Они пытаются увеличить огневое воздействие. Продвижение украинских военных затрудняют заминированные россиянами поля.

Контрнаступление ВСУ

Силы обороны Украины начали контрнаступательные действия на фронте. Однако быстрых результатов на передовой ждать не стоит - для освобождения всех захваченных российскими оккупантами городов может понадобится "много месяцев". Об этом заявил заместитель главы ОП Игорь Жовква.

Тем временем Силы обороны освободили ряд населенных пунктов. 12 июня замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что за прошедшую неделю в ходе проведения наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 км, площадь территории, взятой под контроль, составила 90 кв. км. Освобождены 7 населенных пунктов: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.

Экс-советник главы Офиса президента, военный эксперт Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины совершили прорыв российского фронта на тактическую глубину на одном из направлений. Но место главного удара до сих пор не определено.

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