"Убегать будут летом": Свитан анонсировал разгром оккупантов в Бахмуте и Соледаре

Роман Свитан заявил, что украинские военные пытаются взять российских оккупантов в оперативное окружение в Бахмуте.

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Украинские военные выгонят оккупантов из Бахмута уже летом / коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр имени Владимира Мономаха, скриншот с видео

Украинские военные могут взять российских оккупантов в оперативное окружение в Бахмуте Донецкой. Для этого нужно выйти на предельные высоты перед рекой Бахмутка. Об этом 24 канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса Роман Свитан.

Формирование этого "котла" занимается командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, говорит Свитан.

"С военной точки зрения это логичное и оправданное развитие событий, когда войска выходят из потенциального котла, оставлять их там никто не будет. И это лишь первый этап ухода. Реальная картина там хуже", - сказал Свитан.

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Он добавил, что сейчас украинские военные продвигаются вперед на флангах Соледарско-Бахмутской группировки. Также продвижение происходит в сторону Горловки, на Курдюмовку, добавил полковник.

"Опять таки, их туда затянул Пригожин. Потоптался по Соледару, по Бахмуту, все бросил и убежал. Теперь россиянам придется оттуда уходить. И чем быстрее они, кстати, это сделают, тем больше жизней оставят", – сказал Свитан.

Эксперт убежден, что держать оборону российские оккупанты смогут только в случае, если займут позиции за Попасной. Он добавил, что уже летом вражеские войска сбегут из Бахмута и Соледара.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Контрнаступление ВСУ

Ранее издание The Washington Post отмечало, что украинские военные якобы пошли в контрнаступление, открывая решающий этап в войне, которую развязал российский диктатор Владимир Путин. В ночь на 7 июня ВСУ усилили удары по позициям оккупантов.

Заместитель министра обороны Анна Маляр 11 июня сообщила, что украинские военные контрнаступают в Донецкой области и освобождают украинские населенные пункты от российских оккупантов. В Минобороны заявили, что ВСУ деоккупировали Макаровку Донецкой области. По ее данным, ВСУ продвинулись в районе Берховского водохранилища на 250 метров. На юге украинским военным удалось продвинуться на двух направлениях – от 300 до 1500 метров.

12 июня Маляр сообщила, что за неделю ВСУ освободили семь населенных пунктов. Продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 км, а площадь взятой под контроль территории составляет 90 кв. км.

Представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев 13 июня отмечал, что ВСУ идут вперед во время наступательной операции на Бердянском направлении. Во время ведения наступательной операции в Таврическом и Донецком операционных районах войска ударной группировки Сил обороны Украины за сутки на Бердянском направлении продвинулись на расстояние от 500 метров до 1 километра.

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