УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Убегать будут летом": Свитан анонсировал разгром оккупантов в Бахмуте и Соледаре

Ангелина Подвысоцкая
14 июня 2023, 23:55 обновлено 14 июня, 23:58
122
Роман Свитан заявил, что украинские военные пытаются взять российских оккупантов в оперативное окружение в Бахмуте.
Украинские военные, Роман Свитан
Украинские военные выгонят оккупантов из Бахмута уже летом / коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр имени Владимира Мономаха, скриншот с видео

Украинские военные могут взять российских оккупантов в оперативное окружение в Бахмуте Донецкой. Для этого нужно выйти на предельные высоты перед рекой Бахмутка. Об этом 24 канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса Роман Свитан.

Формирование этого "котла" занимается командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, говорит Свитан.

"С военной точки зрения это логичное и оправданное развитие событий, когда войска выходят из потенциального котла, оставлять их там никто не будет. И это лишь первый этап ухода. Реальная картина там хуже", - сказал Свитан.

видео дня

Он добавил, что сейчас украинские военные продвигаются вперед на флангах Соледарско-Бахмутской группировки. Также продвижение происходит в сторону Горловки, на Курдюмовку, добавил полковник.

"Опять таки, их туда затянул Пригожин. Потоптался по Соледару, по Бахмуту, все бросил и убежал. Теперь россиянам придется оттуда уходить. И чем быстрее они, кстати, это сделают, тем больше жизней оставят", – сказал Свитан.

Эксперт убежден, что держать оборону российские оккупанты смогут только в случае, если займут позиции за Попасной. Он добавил, что уже летом вражеские войска сбегут из Бахмута и Соледара.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Контрнаступление ВСУ

Ранее издание The Washington Post отмечало, что украинские военные якобы пошли в контрнаступление, открывая решающий этап в войне, которую развязал российский диктатор Владимир Путин. В ночь на 7 июня ВСУ усилили удары по позициям оккупантов.

Заместитель министра обороны Анна Маляр 11 июня сообщила, что украинские военные контрнаступают в Донецкой области и освобождают украинские населенные пункты от российских оккупантов. В Минобороны заявили, что ВСУ деоккупировали Макаровку Донецкой области. По ее данным, ВСУ продвинулись в районе Берховского водохранилища на 250 метров. На юге украинским военным удалось продвинуться на двух направлениях – от 300 до 1500 метров.

12 июня Маляр сообщила, что за неделю ВСУ освободили семь населенных пунктов. Продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 км, а площадь взятой под контроль территории составляет 90 кв. км.

Представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев 13 июня отмечал, что ВСУ идут вперед во время наступательной операции на Бердянском направлении. Во время ведения наступательной операции в Таврическом и Донецком операционных районах войска ударной группировки Сил обороны Украины за сутки на Бердянском направлении продвинулись на расстояние от 500 метров до 1 километра.

Другие новости:

война в Украине вторжение России контрнаступление ВСУ Роман Свитан
Реклама

Главное за день

"Убегать будут летом": Свитан анонсировал разгром оккупантов в Бахмуте и Соледаре

"Убегать будут летом": Свитан анонсировал разгром оккупантов в Бахмуте и Соледаре

23:55 Украина
Европарламент признал военным преступлением РФ подрыв Каховской ГЭС

Европарламент признал военным преступлением РФ подрыв Каховской ГЭС

23:38 Украина
После почти 7 лет заключения РФ вернула политзаключенного Андрея Затхея

После почти 7 лет заключения РФ вернула политзаключенного Андрея Затхея

23:10 Украина
Все главные новости

Последние новости

23:55

"Убегать будут летом": Свитан анонсировал разгром оккупантов в Бахмуте и Соледаре

23:38

Европарламент признал военным преступлением РФ подрыв Каховской ГЭСВидео

23:10

После почти 7 лет заключения РФ вернула политзаключенного Андрея ЗатхеяВидео

22:55

Как сейчас выглядит синекожая Дива Плавалагуна из фильма "Пятый элемент"

22:14

ВСУ успешно контрнаступают, но операция может затянуться на месяцы – Sky NewsВидео

Авария на ЗАЭС сделает радиоактивным Донбасс и Кубань на 300 лет - КошарнаяАвария на ЗАЭС сделает радиоактивным Донбасс и Кубань на 300 лет - Кошарная
22:10

Вы будете удивлены: 5 неожиданных способов, чем заменить губку на кухне

22:02

Завалило камнями и металлом: в Краматорске из-под завалов достали женщинуВидео

21:29

Надя Дорофеева и Миша Кацурин планируют пожениться со дня на день - СМИВидео

20:50

Мужчина распылил в машине дезодорант и закурил: последствия были страшные

Реклама
20:35

Янина Соколова. Суть скандала с "порохоскотом" и невестой Да ВинчиВидеоблоги

20:28

Маляр – об освобождении территорий: ВСУ нужно закрепиться, важна тишинаВидео

20:14

HIMARS "благословил": ВСУ уничтожили колонну оккупантов под Кременной, в РФ истерика

20:11

Кондратюк разнес Лорак и Повалий: "Все до одного места - дети, убитые украинцы"Видео

19:41

Роман Цимбалюк. Путин просит военкоров подождать: у НАТО скоро кончатся патроныВидеоблоги

19:14

Кадыров нашел свою "правую руку": убеждает, что Делимханов жив-здоров

19:06

Грозы атакуют: синоптики предупредили о сильных ливняхВидео

19:01

Мечтал стать комиком: как Залужный превратился из "Валерчика" в мужественного генерала

18:53

Политические животные пытаются остаться в игремнение

18:45

Путина ждет новый удар от Гааги: суд начал расследование подрыва Каховской ГЭСВидео

18:26

"Погибших видно через окна": на оккупированной Херсонщине находят тела утонувших людейВидео

Реклама
18:07

Жадан и Соловий вместе обратились к поклонникам после слухов о романе

17:41

Проучил семью: мужчина приехал на собственные похороны, момент попал на видеоВидео

17:30

Деньги будут литься рекой: 3 знака зодиака повысят доход уже в июлеВидео

17:26

Успехи ВСУ "сломают" Путина: генсек НАТО ответил, как контрнаступление повлияет на войну

17:19

ВСУ взяли трассы у Бахмута, намерены окружить войска РФ – командир подразделенияВидео

17:12

Российского телеведущего, который попал в реанимацию, экстренно прооперировали

16:39

"Пел на украинском и это кайф": Барских перевел еще один свой хит на украинскийВидео

16:36

Украину будут готовы принять в НАТО, Киев получит сигнал – СтолтенбергВидео

16:32

Favbet Foundation передал подразделению ВСУ в Донецкой области внедорожник Nissan Navara

16:21

Головоломка сложнее, чем кажется: сколько людей спрятались на картинке

16:17

Что будет, если натирать ноги банановой кожурой летом

16:15

"Лыжи не едут": Каминская вступилась за Барских и устроила языковой скандал

16:00

Какой макияж глаз старит: 5 "секретных" ошибок после 50 лет

15:56

Новые пенсии в Украине: кому повышают выплаты с июняВидео

15:56

Предотвратить аварию на ЗАЭС могут только ВСУ – КошарнаяВидео

15:54

Баканов просил взорвать мосты Киева: Залужный категорически запретил - СМИВидео

15:35

"Правую руку" Кадырова ранили в Украине: у Путина не знают, что происходит

15:35

Лето 2023 станет решающим: новое предсказание Ванги о завершении войны в УкраинеВидео

15:32

Киркорова засняли втихаря, как он любуется своим новым животомВидео

15:26

Лукашенко похвастался, что в Беларусь привезли ядерное оружие от Путина

Реклама
15:16

"В конце я не выдержала": Мирошниченко рассказала про встречу с приемным сыном

15:15

Гороскоп Таро на неделю 19-25 июня: Близнецам – отдых, Козерогу - наслаждениеВидео

15:04

Выбрасывать - преступление: что полезного можно сделать из старого полотенца

15:04

Свеча как символ соболезнования: Ротару прореагировала на обстрел ОдессыВидео

14:55

"Немного просчитались": в РФ неожиданно признались, что взорвали дамбу Каховской ГЭСВидео

14:50

"До 50 танков и более 150 БМП": Лукашенко выдал пропаганду РФ о контрнаступленииВидео

14:33

Безвкусные луки от Скабеевой: парад дурацких косичек и пиджаков

14:21

8 ценных советов Ванги, как привлечь в дом благополучие

14:20

Петрушка и кинза отличия: простой способ не перепутать популярные приправыВидео

14:00

В ВСУ рассказали, кому из женщин нужно обязательно становиться на военный учет

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять