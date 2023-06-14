Мечтал стать комиком: как Залужный превратился из 'Валерчика' в мужественного генерала

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный стал человеком, которого знает весь мир.

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История жизни Валерия Залужного / Коллаж: Главред, фото: офис президента, BBC

Украинский генерал и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный всем известен не только как замечательный лидер, но и как человек с большим сердцем. Журналисты BBC пообщались с разными людьми, которые рассказали о жизненном пути Залужного и о том, как он стал тем, кем является.

Детство Валерия Залужного

Генерал Залужный родился в небольшом городе Звягель Житомирской области. Еще до недавнего времени этот город назывался Новоград-Волынский. Местные жители говорят, что этот населенный пункт был городом военных, в котором родились несколько генералов.

Валерий Залужный в детстве / фото: ВВС

Отец Залужного также был военным. Семья из четырех человек (отец, мама, Валерий Залужный и его младший брат) жила в однокомнатной квартире возле местного вокзала, рядом было две воинские части. Соседка вспоминает, что Валерий с детства обожал играть солдатиками и даже рисовал их на переменах.

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Мама Валерия 1 сентября 1980-го года отвела своего маленького сына в первый класс в школу №9. Этот момент помнит Татьяна Григорьевна, которая жила по соседству.

"Наша школа была под шефством одной из воинских частей: солдаты к нам на уроки приходили, на их плацу детей принимали в октябрята и пионеры. Я совсем не удивляюсь, что Валера пошел в военные", - говорит Татьяна Григорьевна.

Валерий Залужный в детстве / фото: ВВС

Учительница Залужного не может назвать его отличником, но тетради у него были чистые, да и мальчиком он был опрятным. А еще Валерий уже в школе чувствовал ответственность за тех, кто был в беде.

"У нас в классе был мальчик-полусирота, его мама сильно пила, он вечно голодным был. Валера ему то что-то из дома поесть приносил, то свою порцию школьного обеда отдавал. Он был очень добрым ребенком", - вспоминает Татьяна Григорьевна.

В классе Валерий Залужный был одним из самых маленьких по росту. Однако уже в седьмом классе он резко вытянулся. Еще с детства его друзья называют "Валерчиком", говорит одноклассник и школьный друг Залужного Сергей Степанюк.

"Он был таким скромным обояшкой. Такие кучеряшки, улыбка, такие розовые щечки. Никогда грубых слов не употреблял, но и не ластился Валерчик", - вспоминает одноклассница и жена Сергея Елена Степанюк.

Валерий Залужный в детстве / фото: ВВС

Залужный был спокойным парнем и участвовал в соревновании или художественной самодеятельности только тогда, когда ему было это интересно или надо было помочь классу. Сергей вспоминает, что Валерий мог долго молчать, а в один момент выдать меткую шутку, что "все падают со смеху".

"Валерчик", мечтавший стать комиком

К выпускному классу Валерий Залужный решил не идти, он продолжил образование в Новоград-Волынском машиностроительном техникуме. В техникум он пришел со средним баллом 3,9, а ушел с отличием, говорит директор Алла Петрошук. Там он получил диплом по специальности "Прикладная механика".

"Его системное, прикладное, техническое мышление сформировалось именно здесь", - говорит Алла Петрошук.

Валерий Залужный в студенческие годы / фото: ВВС

Он мог ремонтировать станки или станки, но с детства Залужный мечтал стать комиком.

Однако "Валерчик" в 20 лет поступил в Одесский институт Сухопутных войск. Он постоянно искал себя, а нашел именно в форме военного.

Валерий Залужный в студенческие годы / фото: ВВС

Залужный - военный

Валерий Залужный прошел путь от командира взвода до командира 51-й бригады ВСУ. В 2007 году он с золотой медалью окончил Национальную академию обороны на оперативно-тактическом уровне, а через 7 лет выпустился из оперативно-стратегического факультета того же вуза. После окончания он получил переходный меч королевы Великобритании, который ежегодно вручают лучшему выпускнику.

В 2014 году, когда российские оккупанты напали на Крым и Донбасс, Валерий Залужный стал заместителем командира С, который после начала вооруженного конфликта создавали на севере Донецкой и западе Луганской областей. Тогда он впервые понял, что украинская армия нуждается в реформировании - ее надо создавать заново.

В тот период Залужный почти не появлялся дома и редко виделся с женой и двумя дочерьми. Он постоянно "разруливал" какие-то проблемы на фронте и помогал с обеспечением бойцов. У него даже был позывной "Волонтер".

В 2017 году на День Независимости Залужный стал генералом, а в 2018-м - первым заместителем командующего Объединенных сил.

Он даже успел заочно закончить Острожскую академию по специальности "Международные отношения".

"Меня назначали - я приступал к исполнению обязанностей, осваивал должность. Предлагали другую - тоже двигался. Можно сказать так: из-за той загруженности никогда не думал, что когда-то стану генералом и дойду до высоких ступеней", - говорил Залужный интервью ведомственному изданию ВСУ Армияinform.

История жизни Валерия Залужного / фото: УНИАН

В 2019 году Валерий Залужный исполнял обязанности командующего в зоне боевых действий на востоке. Впоследствии он стал командующим оперативного командования "Север" со штабом в Чернигове. Уже в 2020 году он руководил учениями "Объединенные усилия-2020" на Николаевщине, где присутствовал лично президент Владимир Зеленский. Именно на тех соревнованиях украинцы впервые испытали американскую противотанковые комплексы Javelin. Однако тогда ракета не вылетела из комплекса и Залужный беспокоился из-за того, что в Офисе президента его сочтут "неудачником".

Однако уже в июле 2021 года Владимир Зеленский лично позвонил Валерию Залужному и сказал, что назначает его на должность главнокомандующего ВСУ. Интересно то, что Зеленский позвонил в момент, когда Залужный пил пиво и праздновал день рождения своей любимой жены.

"Это был не просто удар ниже пояса, это был нокаут", - говорил Залужный в интервью Time.

Полномасштабная война в Украине

О высокой вероятности вторжения говорили в конце апреля-мае 2021 года. Тогда на границах с РФ и Беларусью сконцентрировались десятки тысяч российских военных. Тогда генерал дал разрешение украинским военным открывать огонь в случае вторжения без согласования со старшим командованием.

Он с первых дней после назначения понимал, что в воздухе уже чувствуется "запах войны". Еще задолго до полномасштабного вторжения работники украинского Генштаба перешли на круглосуточный режим работы, а Залужный перебрался в жилье недалеко от Генштаба.

Именно в этот период начали перевозить системы ПВО. Сообщается, что Залужный не сообщал об этом даже Зеленскому, боясь, что приготовления могут свернуть.

"Только в феврале (2022 года) Залужный согласился поделиться своим планом защиты Украины. Военного атташе американского посольства в Киеве, полковника ВВС, вызвали на совещание в Генштаб и показали ей распечатанный на одном листке эскиз украинских позиций и схем обороны. Ей не дали копии этого листа, разрешили лишь сделать рукописные заметки ...(позже оказалось), что подчиненные Залужного показали атташе фальшивый вариант плана, скрыв весь размах приготовлений", - говорится в публикации.

История жизни Валерия Залужного / фото: офис президента Украины

23 февраля 2022 года именно твердый и уверенный доклад Залужного о готовности ко всем сценариям успокоил присутствующих на встрече, состоявшейся с Зеленским и богатейшими бизнесменами.

24 февраля в день полномасштабного вторжения паника началась даже в чате бывших одноклассников.

"Берегите нервы! Валера делает свою работу, а мы должны свою", - написал друг детства Залужного.

В течение первых трех дней вторжения Залужный не отдыхал и не спал, он постоянно был на связи с командующими на разных участках. Разговоры были короткими, но содержательными. С тех пор у генерала не было выходных. Он постоянно меняет местонахождение в целях безопасности. Прямо в кабинете Залужного стоят тренажеры, которые и держат его в строю.

В 2022 году Залужный даже попал на обложку сентябрьского номера журнала Time, а впоследствии он попал в список ста самых влиятельных людей мира.

Одной из важнейших черт Залужного является то, что он ни дня не провел в Советской Армии. Военная теория, которую он на отлично усвоил в военных вузах независимой Украины, наложилась на практику, добытую на фронтах войны на Донбассе.

Залужный - "первый после Бога"

Валерий Залужный даже среди военных имеет славу "человечного генерала". Говорят, он может запросто позвонить на мобильный не полковнику или майору, а простому солдату или сержанту - расспросить о положении дел на конкретном участке или даже просто поздравить с днем рождения.

Залужный даже присутствовал на церемонии бракосочетания украинского офицера ВСУ Евгения Воротила и его невесты - киевской учительницы истории Марии Гуреш. Свадьба пришлась на сентябрь 2022 года, когда все говорили лишь о харьковском контрнаступлении, однако Залужный смог найти время, чтобы поздравить молодоженов.

Валерий Залужный пришел на свадьбу Евгения Воротило / Фейсбук/Тамара ореха Зерня

Залужный пришел с мэром Киева Виталием Кличко и громко спросил, есть ли у молодоженов свидетель.

"Господин Залужный сказал большое напутственное слово, обращаясь преимущественно к жене, моему зятю. Я бы сказала, что это было и наставление, и рассказ, и проповедь - о том, как он должен уважать, жалеть и беречь свою жену. Что роль жены офицера - это роль жертвенная ... Еще он говорил, что у него самого две дочери, и он хорошо знает, какие впечатлительные у нас девушки и женщины, как их нужно защищать и беречь. Отдельно обратился к Марии, моей дочери, сказал, что в случае каких-то проблем или жалоб можно обращаться лично к нему", - вспоминает Тамара, мама Марии.

Позже весь мир облетели кадры, сделанные во время прощания с Дмитрием Коцюбайлом "Да Винчи", погибшим под Бахмутом. Залужный тогда не сдержал слез и стал на колени перед матерью и возлюбленной украинского Героя.

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