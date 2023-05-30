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Подоляк высмеял россиян, объявивших в розыск Залужного и Сырского

Алина Дембицкая
30 мая 2023, 23:50 обновлено 30 мая, 23:50
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Подоляк иронично отметил, что, очевидно, у россиян "день открытых дверей в специальных лекарственных стационарных заведениях".
Подоляк высмеял россиян, объявивших в розыск Залужного и Сырского
В ОП прокомментировали розыск РФ Залужного и Сырского / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на информацию о розыске страной-агрессором Россией главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутных войск ВСУ Александра Сырского.

Так, комментируя неистовые заявления РФ в эфире телемарафона Подоляк иронично отметил, что, очевидно, у россиян "день открытых дверей в специальных лекарственных стационарных заведениях".

"Мне кажется, что и господин Сырский, и господин Залужный лично придут, только будут нюансы. Придут к людям, которые вот это написали, и зададут определенные и им вопросы, встречные. Пусть они немножко подождут", - сказал советник главы ОП.

По мнению Подоляка, подобные объявления со стороны РФ "окончательно дискредитируют Россию как страну, которая имеет хоть какую-то каплю адекватности".

"Вы начали войну. И вы к войне относитесь так, как будто имеете какие-то влияния на украинскую действительность. Нет", - заявил он.

Как сообщал Главред, в стране-агрессоре России МВД объявило в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Произошло это после атаки Москвы загадочными беспилотниками. Аналогично на сайте МВД в российских учетных данных появилась и карточка розыска командующего Сухопутных войск ВСУ Александра Сырского.

Кроме того, ранее Министерство внутренних дел страны-агрессора России объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, который выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена РФ из-за похищения детей из Украины.

Смотрите видео, в котором Михаил Подоляк заявил, что огонь войны в России будет только разгораться:

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