Россияне подали в розыск главнокомандующего Валерия Залужного

В стране-агрессоре России МВД объявило в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Произошло это после атаки Москвы загадочными беспилотникам.
РФ сразу после того, как Москву атаковали беспилотники, объявила в розыск главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Соответствующее сообщение появилось на сайте МВД России.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - написали в российском МВД о Залужном.
Неоднократно российские пропагандисты "хоронили" Валерия Залужного и распространяли информацию о том, что главнокомандующий ВСУ "сбежал на Кипр".
Аналогично на сайте МВД в российских учетных данных появилась и карточка розыска командующего Сухопутных войск ВСУ Александра Сырского.
Напомним, что Путин собрался в сентябре провести "выборы" в украинских областях. Российский диктатор подписал закон, который позволяет четырем новым, якобы "российским регионам", которые оккупировала страна-агрессор Россия, устанавливать особенности проведения выборов.
Путин приказал немедленно усилить охрану границ России. Российский диктатор обеспокоен событиями на Белгородщине и приказал пограничникам и ФСБ усилить охрану границ.
Зеленский рассказал, готов ли встретиться с Путиным и о чем с ним можно говорить. Владимир Путин понимает бесперспективность силового захвата Украины, уверен Владимир Зеленский.
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