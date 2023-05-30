Россияне подали в розыск главнокомандующего Валерия Залужного

РФ объявила в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, которого они, якобы уже "убили" ранее.

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Путин разыскивает Залужного / коллаж: Главред, фото: ОПУ, пресс-служба Кремля

В стране-агрессоре России МВД объявило в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Произошло это после атаки Москвы загадочными беспилотникам.

РФ сразу после того, как Москву атаковали беспилотники, объявила в розыск главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Соответствующее сообщение появилось на сайте МВД России.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - написали в российском МВД о Залужном.

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Россия разыскивает Залужного / скриншот: МВД России

Неоднократно российские пропагандисты "хоронили" Валерия Залужного и распространяли информацию о том, что главнокомандующий ВСУ "сбежал на Кипр".

Аналогично на сайте МВД в российских учетных данных появилась и карточка розыска командующего Сухопутных войск ВСУ Александра Сырского.

Сырского разыскивают россияне/ скриншот: МВД России

Напомним, что Путин собрался в сентябре провести "выборы" в украинских областях. Российский диктатор подписал закон, который позволяет четырем новым, якобы "российским регионам", которые оккупировала страна-агрессор Россия, устанавливать особенности проведения выборов.

Путин приказал немедленно усилить охрану границ России. Российский диктатор обеспокоен событиями на Белгородщине и приказал пограничникам и ФСБ усилить охрану границ.

Зеленский рассказал, готов ли встретиться с Путиным и о чем с ним можно говорить. Владимир Путин понимает бесперспективность силового захвата Украины, уверен Владимир Зеленский.

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