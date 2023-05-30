Зеленский рассказал, готов ли встретиться с Путиным и о чем с ним можно говорить

Владимир Путин понимает бесперспективность силового захвата Украины, уверен Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленский оценил вероятность встречи с Владимиром Путиным / УНИАН, сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вопрос о том, готов ли он встретиться и вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

По его словам, это может произойти только после вывода российских войск из Украины. Такое мнение глава государства высказал в интервью корейскому изданию Chosun Ilbo.

При этом он напомнил, что лидер страны-агрессора РФ избегал контакта с ним в течение двух лет, даже телефонных разговоров. По мнению Зеленского, диктатору нечего сказать.

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Глава государства уверен в том, что Путин понимает бесперспективность силового захвата Украины.

"Так о чем ты можешь со мной говорить? Путин только хочет захватить Украину войной и уничтожить украинскую государственность", — сказал президент.

Он сказал, что ему было бы сложно говорить с Путиным до вывода российских войск с территории Украины, а также назвал следующую цель российского диктатора.

"Следующая цель Путина - Беларусь", — добавил Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что говорить с главой Кремля Владимиром Путиным сегодня нельзя. Зеленский напомнил, что Путин соврал всему миру о том, что он не будет развязывать войну против Украины. Путин-террорист, который не держит слова и пытается найти "оправдание" грубым военным действиям российских оккупантов.

Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что Украина в будущем готова вести переговоры со страной-оккупантом Россией исключительно с позиции своих государственных интересов. Киев готов обсуждать репарации, контрибуции от россиян, а также решения международных судов и Акт капитуляции со стороны Москвы.

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на полученные мнения чиновников из США и Евросоюза писало, что после ожидаемого контрнаступления Вооруженных сил Украины может открыться возможность для возобновления переговоров между Украиной и РФ до конца года с участием Китая в качестве посредника.

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