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Путин собрался в сентябре провести "выборы" в украинских областях

Юлия Куришко
29 мая 2023, 15:48 обновлено 29 мая, 16:05
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Российский диктатор хочет провести "выборы" на "новых российских регионах".
Путин собрался в сентябре провести 'выборы' в украинских областях
Путин хочет провести "выборы" на оккупированных территориях / коллаж: Главред, фото:ua.depositphotos.com, скриншот: Telegram

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, который позволяет четырем новым, якобы "российским регионам", которые оккупировала страна-агрессор Россия, устанавливать особенности проведения выборов.

Так называемые "выборы" диктатор хочет провести на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской областей и ДНР, ЛНР.

"Новые нормы регулируют отношения, связанные с проведением выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые в сентябре этого года впервые примут участие в едином дне голосования", - пишут пропагандистские СМИ.

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Законом предусмотрена возможность создать избирательные участки за пределами этих регионов. Также уточняется, что граждане во время голосования смогут использовать не только паспорт, но и другие документы, которые его заменяют.

Напомним, что Путин издал абсурдное заявление о войне в Украине. Президент страны-агрессора России оправдывает вторжение в Украину. Он снова заявил, что" СВО "он пытается остановить" войну против своего народа", которая длится 9-й год.

У Путина опозорились нытьем насчет рейда добровольцев по Белгородщине. Действия российских ополченцев в Белгородской области "вызывают глубокую обеспокоенность" в Кремле.

РФ хочет ударить по западным объектам инфраструктуры. РФ может использовать специальную военно-морскую программу, с помощью которой можно наблюдать за объектами критически важной инфраструктуры и атаковать их.

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