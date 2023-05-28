Путин приказал немедленно усилить охрану границ России - Reuters

Российский диктатор обеспокоен событиями на Белгородщине и решил усилить охрану на границах.

https://glavred.info/world/putin-nakazav-posiliti-ohoronu-kordoniv-rosiji-reuters-10473604.html Ссылка скопирована

/ коллаж: Главред, фото: https://t.me/legionoffreedom, скриншот: Youtube

Президент страны-агрессора России Владимир Путин приказал пограничникам и ФСБ усилить охрану границ.

В своем обращении к этим структурам диктатор Путин подчеркнул, что их задача состоит в том, чтобы "надежно прикрывать рубежи вблизи зоны боевых действий". Кроме этого, он поручил обеспечить быстрое движение военной и гражданской техники и грузов на временно оккупированные территории Украины, об этом сообщает Reuters.

Курская и Белгородская области России, граничащие с Украиной, чаще всего становятся объектами атак, наносящих ущерб энергетической, железнодорожной и военной инфраструктуре. Причем местные чиновники обвиняют Украину, якобы в атаках на эти области.

Смотрите видео о том, как бойцы РДК продолжают заходить на территорию РФ:

Прорыв границы в Белгородской области

Напомним, что 22 мая ополченцы РФ продвинулись в сторону Белгорода. На территории приграничных районов Белгородской области начались активные боевые действия. В Сети опубликовали кадры с ополченцами РФ возле Безлюдовки.

Ополчение России заехало на военной технике на КПП в Белгородской области. В Белгородской области российские ополченцы работают на КПП, там появилась военная техника, которая ездит возле одного из зданий пропускного пункта.

"Освобождение" Белгородщины продолжается, российские "добровольцы" заявили о продвижении. Российские добровольцы "ЛСР" и "РДК" рассказали, что встретили рассвет на "освобожденных территориях РФ" и продвигаются дальше.

Легион свобода России и РДК освободили Гору-подол и штурмуют Грайворон на Белгородщине. Российские ополченцы продолжают продвижение по Белгородской области, выполняя свои специальные задачи по освобождению регионов от режима Путина.

В ГУР отметили, что Легион Свобода России и РДК проводят операцию в Белгородской области для защиты украинцев. Российские ополченцы проводят мероприятия по созданию "полосы безопасности" для защиты украинских граждан, сказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Больше интересных новостей: