УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путин приказал немедленно усилить охрану границ России - Reuters

Юлия Куришко
28 мая 2023, 09:03 обновлено 28 мая, 09:13
47
Российский диктатор обеспокоен событиями на Белгородщине и решил усилить охрану на границах.
Путин приказал немедленно усилить охрану границ России - Reuters
/ коллаж: Главред, фото: https://t.me/legionoffreedom, скриншот: Youtube

Президент страны-агрессора России Владимир Путин приказал пограничникам и ФСБ усилить охрану границ.

В своем обращении к этим структурам диктатор Путин подчеркнул, что их задача состоит в том, чтобы "надежно прикрывать рубежи вблизи зоны боевых действий". Кроме этого, он поручил обеспечить быстрое движение военной и гражданской техники и грузов на временно оккупированные территории Украины, об этом сообщает Reuters.

Курская и Белгородская области России, граничащие с Украиной, чаще всего становятся объектами атак, наносящих ущерб энергетической, железнодорожной и военной инфраструктуре. Причем местные чиновники обвиняют Украину, якобы в атаках на эти области.

Смотрите видео о том, как бойцы РДК продолжают заходить на территорию РФ:

Прорыв границы в Белгородской области

Напомним, что 22 мая ополченцы РФ продвинулись в сторону Белгорода. На территории приграничных районов Белгородской области начались активные боевые действия. В Сети опубликовали кадры с ополченцами РФ возле Безлюдовки.

Ополчение России заехало на военной технике на КПП в Белгородской области. В Белгородской области российские ополченцы работают на КПП, там появилась военная техника, которая ездит возле одного из зданий пропускного пункта.

"Освобождение" Белгородщины продолжается, российские "добровольцы" заявили о продвижении. Российские добровольцы "ЛСР" и "РДК" рассказали, что встретили рассвет на "освобожденных территориях РФ" и продвигаются дальше.

Легион свобода России и РДК освободили Гору-подол и штурмуют Грайворон на Белгородщине. Российские ополченцы продолжают продвижение по Белгородской области, выполняя свои специальные задачи по освобождению регионов от режима Путина.

В ГУР отметили, что Легион Свобода России и РДК проводят операцию в Белгородской области для защиты украинцев. Российские ополченцы проводят мероприятия по созданию "полосы безопасности" для защиты украинских граждан, сказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Больше интересных новостей:

новости России война в Украине Владимир Путин война России и Украины
Реклама

Главное за день

РФ стягивает в Бахмут боевиков "ДНР", а на фланги перебрасывает десантников - ISW

РФ стягивает в Бахмут боевиков "ДНР", а на фланги перебрасывает десантников - ISW

09:07 Украина
Ночная атака дронов на Украину: силы ПВО уничтожили 52 "шахеда" из 54

Ночная атака дронов на Украину: силы ПВО уничтожили 52 "шахеда" из 54

08:14 Украина
В Киеве всю ночь гремели взрывы: ПВО сбила более 40 вражеских дронов, есть жертвы

В Киеве всю ночь гремели взрывы: ПВО сбила более 40 вражеских дронов, есть жертвы

07:31 Украина
Все главные новости

Последние новости

09:15

3 эффективные способа избавиться от запаха перегара изо рта

09:07

РФ стягивает в Бахмут боевиков "ДНР", а на фланги перебрасывает десантников - ISW

09:03

Путин приказал немедленно усилить охрану границ России - ReutersВидео

08:35

Почему Китай начал нервничать?мнение

08:14

Ночная атака дронов на Украину: силы ПВО уничтожили 52 "шахеда" из 54

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

07:31

В Киеве всю ночь гремели взрывы: ПВО сбила более 40 вражеских дронов, есть жертвы

06:49

Почему "вагнеровцы" собрались выходить из Бахмутамнение

05:26

Украина должна стать членом ЕС и НАТО - Каллас

04:00

Какой сегодня праздник: почему 28 мая особенный день для Украины и кого поздравлять

Реклама
03:00

ВСУ "отрежут" россиян: эксперт назвал сроки окружения оккупантов в Бахмуте

02:05

Военный эксперт пояснил, от чего зависит успешная борьба ВСУ с оккупантамиВидео

01:35

Жданов сказал, почему Путину выгодны распри между Пригожиным, Шойгу и Герасимовым

00:51

Что никогда не делали 28 мая, чтобы весь год не страдать: приметы и запретыВидео

27 мая, суббота
23:45

Лукашенко госпитализировали в критическом состоянии, он нетранспортабельный - оппозиционерВидео

23:01

Убийственная авария в Киеве: судью Тандыра отправили под стражуВидео

22:30

"Через 12 дней буду в Киеве": Пригожин размечтался о взятии столицыВидео

21:46

"Лживые заявления": в Иране закатили истерику из-за жесткого обращения Зеленского

21:37

"В чем?": судья Тандыр хватался за сердце и не признал вину в убийстве нацгвардейцаВидео

20:56

У Гундяева "благословили" контрнаступление ВСУ и показали обращение Залужного

20:38

"Все плакали, когда её нашли: в полиции назвали чудом спасение 2-летней ВиолеттыВидео

Реклама
20:07

Скандальный Анатолий Тимощук подделывал документы ради румынского паспорта - СМИВидео

19:58

Вы будете удивлены: что такое "жирандоль" - урок украинского от АвраменкоВидео

19:38

Бунты в "ЛДНР": боевые зеки расстреливают вертухаев и с оружием бегут в РФ

19:37

Доллар скакнет до 44 грн: эксперт озвучил пессимистический прогноз курса валютВидео

19:09

"Некоторые процессы происходят": у Зеленского рассказали о контрнаступлении ВСУ

18:45

Звезда "Сватов" рассказала, как на ее автомобиль напали мужчины

18:34

У оккупантов "очень много 200-х": в Бердянске новые прилеты по позициям РФ

18:24

Вопрос закрыт: Кулеба прямо сказал, хотел ли Китай отдать РФ украинские территорииВидео

18:09

Подорожает на 30%: СМИ рассказали, как сильно планируется поднять тариф на воду

18:06

Любовный гороскоп на неделю 29 мая – 4 июня: Овнам – идиллия, Близнецам - шансВидео

17:58

Гороскоп Таро на неделю 29 мая – 4 июня: Овнам – планы, Близнецам - отдыхВидео

17:49

Сложнее, чем кажется: лишь люди с высоким уровнем IQ быстро найдут пустые часы

17:37

Против 220 российских и белорусских компаний Зеленский ввел новые санкции

17:33

Оккупантов РФ отбросили на полкилометра: ВСУ пошли вперед под Бахмутом

17:25

Свержение Путина может повысить угрозу для НАТО - ВВС Британии

16:41

Что делать, если потерял обручальное кольцо: о чем говорят народные поверьяВидео

16:39

Младший внук от Орбакайте уехал последним: все из семьи Пугачевой убежали из РФ

16:38

ЧВК Вагнер готовит переворот в РФ: Гиркин взвыл из-за угроз ПригожинаВидео

16:23

Провокация оккупантов: спецслужбы РФ применяют химическое оружие на Запорожье - ГУРВидео

15:36

Подарок за 70 тысяч долларов: Волошин поразил Тринчер роскошным сюрпризом

Реклама
15:34

"Прорыв диверсантов" и удар по авто военных РФ: на Брянщине идут бои – СМИ

15:33

Джонни Депп в восторге от романа своей дочери Лили-Роуз с девушкой - СМИВидео

15:11

В РФ открыто предлагают устранить Путина: "Надо выбрать кого-то другого"Видео

14:41

ВСУ могут зайти с территории РФ: эксперт о неожиданном сценарии контрнаступленияВидео

14:39

Гороскоп на завтра 28 мая 2023: Львам - момент кульминации, Весам - компромиссыВидео

14:20

В Украине резко повысят часть пенсий: когда именно и кто получит еще 1000 грнВидео

14:09

"Должны выполнить 8 требований": ОП резко присадил РФ за "новые условия завершения войны"

13:51

400 украинских военных начали учения на танках Abrams - NYTВидео

13:12

Три знака зодиака, чье лето начнется с незабываемых авантюрВидео

13:08

Беспокойное сердце: Ди Каприо подозревают в романе с супермоделью Ириной ШейкВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Погода веснаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять