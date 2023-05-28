Украина должна стать членом ЕС и НАТО - Каллас

Эстонский премьер заявила о важности создать Европу без серых зон.

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Украина должна стать членом ЕС и НАТО / коллаж Главред: фото: УНИАН, ua.depositphotos.com / коллаж Главред: фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что для победы Украины и стабильного мира Россия должна потерпеть поражение, вернуть оккупированные территории и вернуться в свои границы.

"Будучи представителем поколения, у которого изначально свободы не было, я очень хорошо понимаю, что за свободу нужно бороться. Поэтому мы так активно помогаем Украине одержать победу", - об этом она сказала во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, в которой также приняли участие премьеры Латвии и Литвы Кришьянис Кариньш Ингрида Шимоните, передает Европейская правда.

Она также пояснила, что Украина доказала миру, что способна одержать победу в войне, "если трансатлантическая семья будет стоять с ней бок о бок".

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Эстонский премьер заявила о важности создать Европу без серых зон, а для этого нужны геополитический Европейский союз и сильное и достойное доверие НАТО.

"Для обеспечения мира в Европе нам нужно, чтобы Украина стала членом Европейского союза и НАТО", – подчеркнула Каллас.

Военная помощь Украине

Напомним, что Эстония поддержала членство Украины в НАТО. Парламент Эстонии принял заявление в поддержку вступления Украины в НАТО, за это проголосовали 92 депутата из 101.

Эстония предоставит Украине рекордный пакет военной помощи. Общая военная помощь Эстонии Украине составляет более 1% ВВП страны. В пакет военной помощи войдут гаубицы, гранатометы и боеприпасы — то, о чем попросила Украина.

Латвия, Литва и Эстония поставят Украине ракетные комплексы Stinger и Javelin. Помощь предоставляется после разрешения правительства США передать третьей стороне оборудование американского производства.

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