Украина должна стать членом ЕС и НАТО - Каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что для победы Украины и стабильного мира Россия должна потерпеть поражение, вернуть оккупированные территории и вернуться в свои границы.
"Будучи представителем поколения, у которого изначально свободы не было, я очень хорошо понимаю, что за свободу нужно бороться. Поэтому мы так активно помогаем Украине одержать победу", - об этом она сказала во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, в которой также приняли участие премьеры Латвии и Литвы Кришьянис Кариньш Ингрида Шимоните, передает Европейская правда.
Она также пояснила, что Украина доказала миру, что способна одержать победу в войне, "если трансатлантическая семья будет стоять с ней бок о бок".
Эстонский премьер заявила о важности создать Европу без серых зон, а для этого нужны геополитический Европейский союз и сильное и достойное доверие НАТО.
"Для обеспечения мира в Европе нам нужно, чтобы Украина стала членом Европейского союза и НАТО", – подчеркнула Каллас.
Военная помощь Украине
Напомним, что Эстония поддержала членство Украины в НАТО. Парламент Эстонии принял заявление в поддержку вступления Украины в НАТО, за это проголосовали 92 депутата из 101.
Эстония предоставит Украине рекордный пакет военной помощи. Общая военная помощь Эстонии Украине составляет более 1% ВВП страны. В пакет военной помощи войдут гаубицы, гранатометы и боеприпасы — то, о чем попросила Украина.
Латвия, Литва и Эстония поставят Украине ракетные комплексы Stinger и Javelin. Помощь предоставляется после разрешения правительства США передать третьей стороне оборудование американского производства.
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