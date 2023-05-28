Военный эксперт пояснил, от чего зависит успешная борьба ВСУ с оккупантами

По словам Евгения Дикого, недаром русским оккупантам приходится использовать в боях с ВСУ настолько древние танки - Т-55 и Т-54.

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Украинские военные, Евгений Дикий / Коллаж Главред, фото 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского, УНИАН

Поскольку человеческие потери для русских оккупантов не особо чувствительны, основной расчет украинского командования на проблемы армии агрессоров с военной техникой. Об этом во время чата на Главреде сказал состоялся политический и военный эксперт, бывший командир взвода батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

"Собственно, на это у нас сейчас основной расчет. Практика показала, что россияне очень нечувствительны к потерям людей. Расчеты, которые у нас у всех были в начале войны, у меня в том числе, на то, что в России "что-то начнется", когда она пересечет определенный лимит "грузов 200", не оправдались. Мы надеялись, что россияне хотя бы зададутся вопросом, стоит ли это продолжать, "нахиба" это все. Оказалось – нет. Оказалось, что солдатские мамочки, которые в свое время выиграли Первую чеченскую войну, заставив власть вывести войска, сегодня совершенно спокойно становятся в очередь за "Лада Калиной"", − сказал он.

По словам Дикого, недаром русским приходится использовать в боях с ВСУ древние танки Т-55 и Т-54.

"Танки Т-55 и Т-54 неслучайно появились на фронте. Более того, есть даже более забавные вещи, чем эти танки. Там есть полукустарные, но их делают российские государственные предприятия, "шушпанцеры": например, россияне берут старые армейские "мотолыги", то есть тягачи МТ-ЛБ, и на них сверху наваривают зенитные башни, спиленные с кораблей. В последний раз такое делалось во время Второй мировой войны, и вот теперь снова. Это показатель очень больших проблем россиян с пополнением парка бронетехники", − сказал он.

Кто такой Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Как говорит Дикий, наступление ВСУ не в последнюю очередь зависит от того, как русские оккупанты справятся с ордами новомобилизованных солдат.

"Итак, у россиян все хуже становится с "железом", но "мяса" они нагнали в Украину немерено. Для сравнения: год с хвостиком назад они зашли на нашу территорию в количестве 180 тысяч, а сейчас только в Херсонской и Запорожской областях находится 150 тысяч человек. Это лишь в двух не полностью оккупированных областях! Это к вопросу о том, сколько они сюда нагнали живой силы. Именно ею, этим "мясом" они и будут воевать, защищаться. Соответственно, дальше все будет зависеть от того, как именно поведет себя это "мясо": насколько оно окажется мотивированным, обученным, снабженным оружием и боекомплектом, в конце концов, насколько грамотно им будут командовать. А это уже покажет само наступление", − подытожил он.

Смотрите на видео интервью Евгения Дикого Главреду:

Подготовка контрнаступления ВСУ

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике.

Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Напомним, заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил о том, что война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году.

Он уверен в необходимости поддержки Западом контрнаступления Украины для того, чтобы украинские защитники были хорошо подготовлены к ведению долгой войны в следующем году.

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