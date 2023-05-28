УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Военный эксперт пояснил, от чего зависит успешная борьба ВСУ с оккупантами

Дмитрий Видоменко
28 мая 2023, 02:05
20
По словам Евгения Дикого, недаром русским оккупантам приходится использовать в боях с ВСУ настолько древние танки - Т-55 и Т-54.
Украинские военные, Евгений Дикий
Украинские военные, Евгений Дикий / Коллаж Главред, фото 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского, УНИАН

Поскольку человеческие потери для русских оккупантов не особо чувствительны, основной расчет украинского командования на проблемы армии агрессоров с военной техникой. Об этом во время чата на Главреде сказал состоялся политический и военный эксперт, бывший командир взвода батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

"Собственно, на это у нас сейчас основной расчет. Практика показала, что россияне очень нечувствительны к потерям людей. Расчеты, которые у нас у всех были в начале войны, у меня в том числе, на то, что в России "что-то начнется", когда она пересечет определенный лимит "грузов 200", не оправдались. Мы надеялись, что россияне хотя бы зададутся вопросом, стоит ли это продолжать, "нахиба" это все. Оказалось – нет. Оказалось, что солдатские мамочки, которые в свое время выиграли Первую чеченскую войну, заставив власть вывести войска, сегодня совершенно спокойно становятся в очередь за "Лада Калиной"", − сказал он.

По словам Дикого, недаром русским приходится использовать в боях с ВСУ древние танки Т-55 и Т-54.

"Танки Т-55 и Т-54 неслучайно появились на фронте. Более того, есть даже более забавные вещи, чем эти танки. Там есть полукустарные, но их делают российские государственные предприятия, "шушпанцеры": например, россияне берут старые армейские "мотолыги", то есть тягачи МТ-ЛБ, и на них сверху наваривают зенитные башни, спиленные с кораблей. В последний раз такое делалось во время Второй мировой войны, и вот теперь снова. Это показатель очень больших проблем россиян с пополнением парка бронетехники", − сказал он.

Кто такой Евгений Дикий

Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Как говорит Дикий, наступление ВСУ не в последнюю очередь зависит от того, как русские оккупанты справятся с ордами новомобилизованных солдат.

"Итак, у россиян все хуже становится с "железом", но "мяса" они нагнали в Украину немерено. Для сравнения: год с хвостиком назад они зашли на нашу территорию в количестве 180 тысяч, а сейчас только в Херсонской и Запорожской областях находится 150 тысяч человек. Это лишь в двух не полностью оккупированных областях! Это к вопросу о том, сколько они сюда нагнали живой силы. Именно ею, этим "мясом" они и будут воевать, защищаться. Соответственно, дальше все будет зависеть от того, как именно поведет себя это "мясо": насколько оно окажется мотивированным, обученным, снабженным оружием и боекомплектом, в конце концов, насколько грамотно им будут командовать. А это уже покажет само наступление", − подытожил он.

Смотрите на видео интервью Евгения Дикого Главреду:

Подготовка контрнаступления ВСУ

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике.

Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Напомним, заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил о том, что война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году.

Он уверен в необходимости поддержки Западом контрнаступления Украины для того, чтобы украинские защитники были хорошо подготовлены к ведению долгой войны в следующем году.

Больше новостей:

ВСУ новости шоу бизнеса Евгений Дикий контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

Лукашенко госпитализировали в критическом состоянии, он нетранспортабельный - оппозиционер

Лукашенко госпитализировали в критическом состоянии, он нетранспортабельный - оппозиционер

23:45 Политика
Убийственная авария в Киеве: судью Тандыра отправили под стражу

Убийственная авария в Киеве: судью Тандыра отправили под стражу

23:01 Украина
"В чем?": судья Тандыр хватался за сердце и не признал вину в убийстве нацгвардейца

"В чем?": судья Тандыр хватался за сердце и не признал вину в убийстве нацгвардейца

21:37 Украина
Все главные новости

Последние новости

02:05

Военный эксперт пояснил, от чего зависит успешная борьба ВСУ с оккупантами

01:35

Жданов сказал, почему Путину выгодны распри между Пригожиным, Шойгу и Герасимовым

27 мая, суббота
23:45

Лукашенко госпитализировали в критическом состоянии, он нетранспортабельный - оппозиционерВидео

23:01

Убийственная авария в Киеве: судью Тандыра отправили под стражуВидео

22:30

"Через 12 дней буду в Киеве": Пригожин размечтался о взятии столицыВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

21:46

"Лживые заявления": в Иране закатили истерику из-за жесткого обращения Зеленского

21:37

"В чем?": судья Тандыр хватался за сердце и не признал вину в убийстве нацгвардейцаВидео

20:56

У Гундяева "благословили" контрнаступление ВСУ и показали обращение Залужного

20:38

"Все плакали, когда её нашли: в полиции назвали чудом спасение 2-летней ВиолеттыВидео

Реклама
20:07

Скандальный Анатолий Тимощук подделывал документы ради румынского паспорта - СМИВидео

19:58

Вы будете удивлены: что такое "жирандоль" - урок украинского от АвраменкоВидео

19:38

Бунты в "ЛДНР": боевые зеки расстреливают вертухаев и с оружием бегут в РФ

19:37

Доллар скакнет до 44 грн: эксперт озвучил пессимистический прогноз курса валютВидео

19:09

"Некоторые процессы происходят": у Зеленского рассказали о контрнаступлении ВСУ

18:45

Звезда "Сватов" рассказала, как на ее автомобиль напали мужчины

18:34

У оккупантов "очень много 200-х": в Бердянске новые прилеты по позициям РФ

18:24

Вопрос закрыт: Кулеба прямо сказал, хотел ли Китай отдать РФ украинские территорииВидео

18:09

Подорожает на 30%: СМИ рассказали, как сильно планируется поднять тариф на воду

18:06

Любовный гороскоп на неделю 29 мая – 4 июня: Овнам – идиллия, Близнецам - шансВидео

17:58

Гороскоп Таро на неделю 29 мая – 4 июня: Овнам – планы, Близнецам - отдыхВидео

Реклама
17:49

Сложнее, чем кажется: лишь люди с высоким уровнем IQ быстро найдут пустые часы

17:37

Против 220 российских и белорусских компаний Зеленский ввел новые санкции

17:33

Оккупантов РФ отбросили на полкилометра: ВСУ пошли вперед под Бахмутом

17:25

Свержение Путина может повысить угрозу для НАТО - ВВС Британии

16:41

Что делать, если потерял обручальное кольцо: о чем говорят народные поверьяВидео

16:39

Младший внук от Орбакайте уехал последним: все из семьи Пугачевой убежали из РФ

16:38

ЧВК Вагнер готовит переворот в РФ: Гиркин взвыл из-за угроз ПригожинаВидео

16:23

Провокация оккупантов: спецслужбы РФ применяют химическое оружие на Запорожье - ГУРВидео

15:36

Подарок за 70 тысяч долларов: Волошин поразил Тринчер роскошным сюрпризом

15:34

"Прорыв диверсантов" и удар по авто военных РФ: на Брянщине идут бои – СМИ

15:33

Джонни Депп в восторге от романа своей дочери Лили-Роуз с девушкой - СМИВидео

15:11

В РФ открыто предлагают устранить Путина: "Надо выбрать кого-то другого"Видео

14:41

ВСУ могут зайти с территории РФ: эксперт о неожиданном сценарии контрнаступленияВидео

14:39

Гороскоп на завтра 28 мая 2023: Львам - момент кульминации, Весам - компромиссыВидео

14:20

В Украине резко повысят часть пенсий: когда именно и кто получит еще 1000 грнВидео

14:09

"Должны выполнить 8 требований": ОП резко присадил РФ за "новые условия завершения войны"

13:51

400 украинских военных начали учения на танках Abrams - NYTВидео

13:12

Три знака зодиака, чье лето начнется с незабываемых авантюрВидео

13:08

Беспокойное сердце: Ди Каприо подозревают в романе с супермоделью Ириной ШейкВидео

13:03

С загадкой справятся только 25% людей: нужно найти 7 чудес света на рисунке

Реклама
12:56

"Почти на 1000 грн": в Украине увеличат минимальную зарплату

12:06

Киркоров впервые вышел в свет с новой пассией

12:02

Что никогда не делали 28 мая, чтобы весь год не страдать: приметы и запретыВидео

11:45

"Настало время возвращать свое": Залужный выложил в Сеть вдохновляющее видеоВидео

11:40

"Мы всегда готовы": Данилов объяснил, когда начнется контрнаступление ВСУВидео

11:31

Под Бердянском "прилет" в базу отдыха с большим количеством оккупантов – СМИ

10:46

Вагнеровцы уходят из Бахмута "на другие три точки" – ДаниловВидео

09:53

Медведчук корректировал планы ФБС по созданию оккупационных режимов в Украине – СБУВидео

09:44

Ракетная атака на Днепр: погибли два человека и более 30 пострадавшихВидео

08:45

Путин снова "тянет" Украину на переговоры: аналитики объяснили его план

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять