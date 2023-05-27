"Некоторые процессы происходят": у Зеленского рассказали о контрнаступлении ВСУ

Михаил Подоляк заявил, что Украина готовит почву для контрнаступления против российских оккупантов.

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Михаил Подоляк рассказал о контрнаступлении ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 28-я ОМБр имени рыцарей зимнего похода, ОПУ

Украина продолжает готовиться к мощному контрнаступлению украинских войск. ВСУ готовят почву и наращивают интенсивность боевых действий. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью The Guardian.

Он добавил, что россияне, воюющие на стороне Украины, чаще будут проводить рейды, как это происходило в Белгородской области РФ.

Подоляк отметил, что некоторые действия, связанные с контрнаступлением, уже происходят.

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"Это сложный процесс, а не вопрос одного дня, определенной даты или определенного часа. Это непрерывный процесс деоккупации. Некоторые процессы уже происходят, например, уничтожение линий снабжения или взрывы складов в тылу. Интенсивность нарастает, но это займет достаточно длительное время", – сказал Подоляк.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что Подоляк сообщил, что армия Украины начала контрнаступление. Украина будет использовать вооружение Запада для ударов по позициям оккупантов России в Крыму и на Донбассе, сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

В ВСУ рассказали о новом "сюрпризе" для оккупантов под Бахмутом. В то же время он отметил, что ситуация в Бахмуте остается сложной, ведь оккупанты применяют большое количество артиллерии. Оккупанты уже узнали об одном" сюрпризе " от ВСУ.

Украина получила все для начала контрнаступления. Соединенные Штаты готовы поддержать обучение пилотов воздушных сил ВСУ на истребителях F-16, сказал советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джон Салливан.

"Вагнеровцы" залезли в Бахмут, как крысы к мышеловке. Используя принцип активной обороны, бойцы ВСУ прибегают к контрнаступательным действиям на некоторых направлениях под Бахмутом.

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