Хотят 'ударить' по ЗАЭС: РФ готовит масштабные провокации в ближайшие часы - ГУР

Российские оккупанты могут обстрелять территорию Запорожской АЭС и заявить якобы об утечке радиоактивных веществ.

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Оккупанты хотят устроить провокации на ЗАЭС / коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com

Российские оккупанты, незаконно захватившие территорию Запорожской атомной электростанции, готовят масштабные провокации. Это может произойти в ближайшие часы. Об этом заявили в Главном управлении разведки Украины.

Враг может устроить имитацию аварии на Запорожской АЭС.

"Будет проведен удар непосредственно по территории ЗАЭС. После этого будет объявлено об аварийной утечке радиоактивных веществ. В инциденте традиционно будет обвинена Украина", - говорится в сообщении.

Оккупанты пытаются скрыть свои действия, поэтому даже сорвали ротацию персонала постоянной мониторинговой миссии МАГАТЭ.

Таким образом Россия хочет остановить все боевые действия якобы с целью "детального расследования".

"Оккупанты надеются получить вожделенную паузу, которую используют для перегруппировки оккупационного контингента и остановки украинского контрнаступления", - говорится в сообщении.

Запорожская АЭС в оккупации

Российские оккупанты начали устраивать провокации перед прибытием миссии МАГАТЭ. Оккупанты неоднократно мощно обстреливали Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС. Кроме этого, россияне вели артобстрел заранее согласованного маршрута прохождения миссии МАГАТЭ из Запорожья в ЗАЭС.

Международное агентство по атомной энергетике представило отчет по итогам инспекции на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.

Впоследствии президент страны-агрессора России Владимир Путин издал указ и поручил передать Запорожскую АЭС под управление РФ. Согласно тексту надзор и использование атомной энергии ЗАЭС определены до 2028 года.

Добавим, что на оккупированной части Запорожской области российские захватчики начали бежать из захваченных населенных пунктов, очевидно, предчувствуя приближение начала украинского контрнаступления.

Также недавно в Запорожской области был нанесен удар по местам расположения российских оккупантов. В частности, во временно захваченном российскими оккупантами Токмаке Запорожской области раздавались взрывы.

Смотрите видео о ситуации на Запорожской АЭС:

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