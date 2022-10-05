Путин выдал указ о захвате Россией Запорожской АЭС

Запорожская АЭС / УНИАН, Reuters

Президент России Владимир Путин выдал указ о поручил передать Запорожскую АЕС под Управление РФ.

В указе говорится, что нужно "обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции".

Свой указ российский глава назвал "Об особенностях правового регулирования в области использования атомной энергии на территории Запорожской области". Согласно ему, акционерному обществу "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" "предоставят разрешение (лицензию) на право ведения работ в области использования атомной энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере использования атомной энергии".

Согласно тексту надзор и использование атомной энергии ЗАЭС определены до 1 января 2028 года.

Стоит отметить, что после похищения генерального директора ЗАЭС оккупантами на станции появился новый руководитель. Им стал президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

"Администрирование станции перенесено в Киев с момента похищения генерального директора ЗАЭС Игоря Мурашова. Все дальнейшие решения о работе станции будут приниматься непосредственно в центральном офисе НАЭК "Энергоатом",– отметил Котин.

По его словам, все технические вопросы эксплуатации энергоблоков будет по-прежнему решать технический персонал ЗАЭС по согласованию с центральным офисом компании, а именно исполняющим обязанности главного инженера Юрием Черничуком под руководством исполняющего обязанности первого вице-президента – технического директора НАЭК "Энергоатом" Юрия Шейко. ️

Поездка МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Российские оккупанты еще накануне прибытия миссии МАГАТЭ начали устраивать провокации. 31 августа они мощно обстреляли Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС.

Обстрелы продолжились и утром 1 сентября. Оккупанты обстреливали как жилые дома, так и территорию атомной станции. В результате минометного обстрела россиянами площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок.

Кроме этого, россияне вели артобстрел заранее согласованного маршрута следования миссии МАГАТЭ из Запорожья в ЗАЭС.

Украинская сторона считает странным, что визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС длился всего два часа.

Читайте также: