Путин выдал указ о захвате Россией Запорожской АЭС

Кроме того, для эксплуатации станции планируется создать ФГУП "Запорожская АЭС" и АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".
Президент России Владимир Путин выдал указ о поручил передать Запорожскую АЕС под Управление РФ.
В указе говорится, что нужно "обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции".
Свой указ российский глава назвал "Об особенностях правового регулирования в области использования атомной энергии на территории Запорожской области". Согласно ему, акционерному обществу "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" "предоставят разрешение (лицензию) на право ведения работ в области использования атомной энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере использования атомной энергии".
Согласно тексту надзор и использование атомной энергии ЗАЭС определены до 1 января 2028 года.
Стоит отметить, что после похищения генерального директора ЗАЭС оккупантами на станции появился новый руководитель. Им стал президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.
"Администрирование станции перенесено в Киев с момента похищения генерального директора ЗАЭС Игоря Мурашова. Все дальнейшие решения о работе станции будут приниматься непосредственно в центральном офисе НАЭК "Энергоатом",– отметил Котин.
По его словам, все технические вопросы эксплуатации энергоблоков будет по-прежнему решать технический персонал ЗАЭС по согласованию с центральным офисом компании, а именно исполняющим обязанности главного инженера Юрием Черничуком под руководством исполняющего обязанности первого вице-президента – технического директора НАЭК "Энергоатом" Юрия Шейко. ️
Поездка МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Российские оккупанты еще накануне прибытия миссии МАГАТЭ начали устраивать провокации. 31 августа они мощно обстреляли Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС.
Обстрелы продолжились и утром 1 сентября. Оккупанты обстреливали как жилые дома, так и территорию атомной станции. В результате минометного обстрела россиянами площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок.
Кроме этого, россияне вели артобстрел заранее согласованного маршрута следования миссии МАГАТЭ из Запорожья в ЗАЭС.
Украинская сторона считает странным, что визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС длился всего два часа.
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