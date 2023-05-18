Эстония поддержала членство Украины в НАТО

Парламент Эстонии проголосовал в поддержку вступления Украины в НАТО.

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Украина на пути в НАТО / коллаж Главред: фото: УНИАН, ua.depositphotos.com / коллаж Главред: фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Парламент Эстонии принял заявление в поддержку вступления Украины в НАТО, за это проголосовали 92 депутата из 101.

"Рийгикогу (парламент Эстонии) считает, что необходимо воспользоваться возможностью Вильнюсского саммита НАТО, чтобы сформулировать конкретные и однозначные шаги, необходимые для быстрой интеграции Украины в НАТО; предоставить Украине приглашение присоединиться к Альянсу", - говорится в заявлении, передает Радио Свобода.

Эстонские законодатели отмечают, что победа Украины над Российской Федерацией, которая ведет захватническую войну, и последующее вступление Украины в НАТО является "единственным путем к обеспечению основанного на правилах мирового порядка, длительного мира и безопасности демократических стран Европы".

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Саммит НАТО запланирован на 11-12 июля в Вильнюсе. В начале апреля литовский Сейм принял резолюцию по основным целям Литвы на этом саммите. Одной из основных целей литовских властей, как говорится в документе, должна стать "полная поддержка Украины практическими мерами, включая политическую поддержку НАТО".

Вступление Украины в НАТО

Напомним, что Украина официально вступила в киберцентр при НАТО. В Таллинне официально поднят Государственный флаг Украины, знаменующий официальное присоединение Украины к центру.

Боррель заявил, что вступление Украины в НАТО не на повестке дня мероприятия. Решение о вступлении украинского государства в коллективный блок безопасности Запада будет приниматься странами НАТО.

Сенат Польши единогласно поддержал вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре. Вступление Украины в НАТО должно быть политическим решением, уверены польские сенаторы.

Вступление Украины в НАТО зависит от победы над Россией. На саммите НАТО в июле страны Альянса могут согласовать многолетнюю программу военно-технической помощи для Украины, сказал Йенс Столтенберг.

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