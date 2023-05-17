У Орбана сплясали под дудку Путина: "наехали" на ЕС и НАТО за военную помощь Украине

Европейский Союз, дескать, "дрейфует на грани войны и отошел от своих принципов", сказал представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

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У Орбана разразились одиозной пропагандой в угоду Кремлю / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В правительстве Венгрии умудрились раскритиковать Европейский Союз и НАТО за помощь Украине, которая отражает военную агрессию страны-оккупанта России. В Будапеште обвинили Запад в том, что страны Евросоюза, дескать, "стали де-факто стороной войны в Украине".

Представитель правительства Орбана Золтан Ковач опубликовал свою колонку на сайте About Hungary, которую назвал "Европейский Союз и НАТО де-факто стали стороной войны в Украине". В ней он написал, что Запад превратился в, мол, "участника войны" из-за военной помощи украинской армии.

В частности, он написал о так называемом "исследовании" приближенного к правительству Венгрии института Századvég, в котором сказано, что решение Евросоюза финансировать поставки летального оружия Украине и другого военного оборудования, дескать, "делает его фактической стороной российско-украинского конфликта" и Евросоюз якобы "нарушил идеалы и принципы своих нравственных устоев".

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Ковач утверждает, что ЕС, дескать, "отошел от своих предыдущих целей", а страны Европейского Союза теперь, мол, "непосредственно поддерживают одну из сторон конфликта, подрывая его предварительный акцент на поддержке мира на своей территории".

"Это жутко напоминает поговорку о том, что история повторяется, поскольку в то время как остальной мир не рассматривает оружие как возможное разрешение большинства конфликтов, Европа, которая когда-то была отправной точкой мировых войн, снова накапливает летальное оружие", - говорится в публикации.

Более того, представитель правительства Венгрии обвинил Евросоюз в якобы "дрейфе на грани войны" и, мол, "постановке глобальных интересов выше интересов собственного сообщества".

"Вот почему Венгрия, как и многие другие страны мира, выступает за мир. Потому что только мир является единственным решением для успешного прекращения кровопролития и остановки этого бессмысленного насилия, которое стоит жизни тысячам людей", - подчеркнул Золтан Ковач.

Как Венгрия подыгрывает агрессору России

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан ранее умудрился назвать Украину, мол, "в финансовом плане несуществующей страной". По его словам, война Москвы против Киева, дескать, "прекратится, если Запад перестанет деньгами поддерживать Украину".

Кроме того, Орбан сказал, что Украине якобы "не победить" страну-агрессора Россию, поскольку она является ядерным государством. Также он повторил пропаганду Кремля и сказал, что, мол, "США втягивают Венгрию в войну".

Вице-спикер парламента Венгрии, представитель крайне правой партии Наша Родина Дора Дуро ранее заявила, что вступление Украины в НАТО, мол, "без больших рисков для безопасности" возможно только в том случае, если эту инициативу, дескать, "одобрит Россия". Также Дуро повторила месседж пропаганды Будапешта о якобы "притеснениях венгров в Украине".

Смотрите видео, в котором Подоляк посоветовал премьеру Венгрии Орбану молчать:

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