Условием вступления Украины в НАТО должно быть согласие РФ, считает Дора Дуро.

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Дора Дуро сделала скандальное заявление / Facebook/durodora, Главред

Вступление Украины в НАТО без больших рисков для безопасности возможно только при условии, что такой шаг "одобрит Россия", заявила вице-спикер парламента Венгрии из крайне правой партии "Наша Родина" Дора Дуро.

"Мы не видим никаких обстоятельств, которые бы позволили нам поддержать расширение НАТО за счет Украины", — подчеркнула она в интервью пропагандистскому ресурсу РФ газете "Известия".

Она утверждает, что "пока границы Украины оспариваются и продолжается вооруженный конфликт, даже собственные правила НАТО исключают присоединение Киева к Альянсу".

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Венгерский политик также считает, что условием вступления Украины в НАТО должно быть согласие России.

"Без риска начала войны вступление Украины возможно лишь в том случае, если Россия одобрит это в виде определенного соглашения", – заявила она.

При этом Дуро также повторила нарратив венгерской пропаганды о том, что в Украине якобы "притесняют" права национальных меньшинств.

Напомним, Йенс Столтенберг в начале апреля заявил, что коллективный блок безопасности придерживается точки зрения, согласно которой Украина войдет в НАТО. Однако этот вопрос будет решаться после завершения войны с Россией. Сейчас нужно сосредоточиться на оказании военной и экономической помощи украинскому государству.

Позже Столтенберг сказал, что НАТО и союзники блока должны предоставить Украине больше оружия и материальных средств. ВСУ должны получить достаточно ресурсов для проведения эффективного контрнаступления с целью освобождения своих территорий.

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