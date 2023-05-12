Сенат Польши единогласно поддержал вступление Украину в НАТО по ускоренной процедуре

Вступление Украины в НАТО должно быть политическим решением, уверены польские сенаторы.

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Украину предложили принять в НАТО по ускоренной процедуре / УНИАН

Сенат Польши единогласным решением принял резолюцию об ускоренном вступлении Украины в НАТО по примеру Швеции и Финляндии.

В документе отмечается, что Украина в войне с РФ защищает Европу и является основным звеном, защищающим континент от агрессии с Востока, при этом ключевым на ее пути в НАТО будет саммит Альянса в Вильнюсе в июле, сообщает Польское радио.

"Украина сегодня имеет самую сильную армию на континенте с чрезвычайным боевым опытом. Украинская армия быстро перевооружается техникой НАТО и использует оперативное искусство и тактику, которую разрабатывали десятилетиями западные союзники", – говорится в резолюции.

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В документе уточняется, что Украине нужна реальная поддержка посредством более тесного политического и военного сотрудничества со странами НАТО.

Ускоренная процедура вступления в НАТО: о чем речь

Обращается внимание на то, что в ходе саммита НАТО в Вильнюсе Украина должна получить "гораздо больше, чем в предыдущих заявлениях о политике открытых дверей", а форум должен стать важным этапом подготовки Украины к полноправному членству.

Польские сенаторы уверены, что вступление Украины в НАТО должно быть политическим решением – как в случае Финляндии и Швеции – и результатом стратегического анализа вызовов и угроз за пределами восточной границы Альянса.

Напоминается, что Финляндию и Швецию "пригласили присоединиться к НАТО по процедуре, которую никогда раньше не использовали".

"И хотя Швеция все еще остается вне структур пакта, союзники решили, что будут защищать ее. Сенат Республики Польша призывает страны-члены НАТО применить подобную чрезвычайную процедуру к Украине", – сказано в принятой резолюции.

Напомним, Йенс Столтенберг в начале апреля заявил, что коллективный блок безопасности придерживается точки зрения, согласно которой Украина войдет в НАТО. Однако этот вопрос будет решаться после завершения войны с Россией. Сейчас нужно сосредоточиться на оказании военной и экономической помощи украинскому государству.

Позже Столтенберг сказал, что НАТО и союзники блока должны предоставить Украине больше оружия и материальных средств. ВСУ должны получить достаточно ресурсов для проведения эффективного контрнаступления с целью освобождения своих территорий.

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