Вступление Украины в НАТО: Боррель заявил, что вопрос не на повестке дня Запада

Решение об интеграции Украины в НАТО будет приниматься странами-участниками самого Североатлантического альянса, сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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На Западе пока не обсуждают вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс - Боррель / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

На Западе пока не обсуждают вопрос вступления Украины в НАТО. Решение о евроатлантической интеграции Киева будет приниматься членами Альянса, ситуация зависит, в том числе, и от позиции генерального секретаря блока. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В интервью испанскому телеканалу laSexta он сказал о том, что вопрос интеграции Украины в НАТО на данный момент не обсуждается.

"Вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на столе, его не было раньше", - считает Боррель.

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По его словам, решение о вступлении украинского государства в коллективный блок безопасности Запада будет приниматься странами НАТО. Развитие событий зависит, в том числе, и от позиции генерального секретаря организации.

Комментируя вступление Финляндии в Альянс и намерение Швеции интегрироваться в НАТО, глава европейской дипломатии акцентировал внимание на том, что государства вынужденно отказались от своей политики нейтралитета из-за нападения агрессора России на Украину.

"Они были нейтральными странами, которые никогда ничего не хотели знать о НАТО. Но когда они увидели, что Россия вторглась в Украину, они сказали, что единственный способ гарантировать нашу безопасность - это быть членами Альянса. И они попросили ускоренно присоединиться", - подчеркнул Жозеп Боррель.

Вступление Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 20 апреля в ходе своего визита в Киев сделал заявление, согласно которому Украина должна вступить в Североатлантический альянс.

По его мнению, данную инициативу поддержат все члены НАТО. Организация должна приложить максимальные усилия, чтобы вступление Украины в блок стало возможным.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже приложила все усилия для того, чтобы присоединиться к коллективному блоку безопасности Запада. Теперь Киев ожидает политического приглашения в Североатлантический альянс на саммите в Вильнюсе, который должен пройти летом текущего года.

Глава общественной организации Украина в НАТО, участник Атлантического совета Юрий Романюк полагает, что Украина может вступить в Альянс в апреле 2024 года. По мнению Романюка, такой сценарий может быть реализован в случае, если к тому моменту будет прекращена горячая фаза войны.

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