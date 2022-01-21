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Возможное нападение России: страны Балтии поставят Украине оружие

21 января 2022, 19:55

Помощь предоставляется после разрешения правительства США передать третьей стороне оборудование американского производства.

Страны Балтии отправят Украине ракетные комплексы Stinger и Javelin / ФОТО: US ARMY

В связи с возможной агрессией Росиии, Латвия, Литва и Эстония решили предоставить Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin, говорится в сообщениях, размещенных на сайтах министерств обороны балтийских государств, сообщает Европейская правда.

Известно, что страны Балтии решили ответить на нужды Украины и предоставить ей дополнительную оборонную помощь с учетом усиленного военного давления России на Украину и ее границы.

"Эстония предоставит противотанковые ракеты Javelin, а Латвия и Литва предоставят зенитные ракеты Stinger и сопутствующее оборудование для укрепления оборонного военного потенциала Украины", - говориться в заявлении.

В сообщении отмечается, что эта помощь предоставляется после разрешения правительства США передать третьей стороне оборудование американского производства.

"Мы искренне надеемся, что Украина не столкнется с необходимостью использовать это оборудование и призываем Российскую Федерацию воздержаться от агрессивного и безответственного поведения", - говорится в заявлении.

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Возможное вторжение России в Украину

19 января госсекретарь США Энтони Блинкен находился с официальным визитом в Киеве. Он заявил, что Россия может начать новую атаку на Украину в "очень короткие сроки".

Позже президент США сделал неоднозначное заявление относительно возможного вторжения РФ в Украину. Джо Байден предположил, что "небольшое вторжение" (minor incursion) вызовет меньшую реакцию, чем полномасштабное вторжение в Украину.

20 января государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что нападением на Украину будет считаться пересечение украинской границы даже одним российским военным.

Президент США Джо Байден заявил, что пригрозил главе России Владимиру Путину невиданными санкциями в случае полномасштабного вторжения в Украину. По словам Байдена, Россию "отрежут" от доллара.

Как пишет Associated Press, президент США Джо Байден не планирует отвечать на возможное дальнейшее вторжение России в Украину отправкой в страну американских военных. Причина отказа от непосредственного участия в российско-украинской войне проста - у Соединенных Штатов нет никаких договорных обязательств перед Украиной.

Великобритания отправила Украине 30 бойцов спецотряда и две тысячи единиц противотанкового оружия на фоне возможной угрозы вторжения России. Как пишет Sky News, поставки были осуществлены в течение этой недели.

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