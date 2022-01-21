Вторжением в Украину будет считаться, даже если один военный РФ пересечет границу - Блинкен

Энтони Блинкен не ожидает прорывов от переговоров с Сергеем Лавровым в Женеве / Фото Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что нападением на Украину будет считаться пересечение украинской границы даже одним российским военным.

Об этом главный американский дипломат сказал в интервью немецкому телеканалу ZDF.

"Если российский солдат пересекает границу Украины, то это означает, что перед нами серьезная проблема, явное нападение на Украину. Будь-то хоть один солдат, хоть тысячи", - заявил он.

Глава госдепартамента добавил, что по опыту Вашингтону известны и другие инструменты — это дестабилизация, гибридные атаки, военизированная тактика. Блинкен заявил, что США обсуждают с союзниками и партнёрами всевозможные сценарии и тесно взаимодействуют с ними, чтобы выработать "общий ответ".

Блинкен добавил, что не ожидает прорывов от переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве, при этом надеется услышать, к чему Москва пришла по итогам прошлых консультаций с США и НАТО.

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Госсекретарь США напомнил, что 10 января США и РФ провели консультации по вопросам безопасности в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание совета Россия - НАТО, а 13 января - совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

"У нас у всех была возможность поразмышлять над тем, что каждый из нас услышал. Я думаю, что у российской делегации была возможность проконсультироваться с президентом РФ Владимиром Путиным. У всех у нас была возможность проконсультироваться между собой, а также со всеми нашими союзниками и партнерами", - подчеркнул Блинкен.

Читайте также"400-500 тысяч": экс-глава разведки спрогнозировал, сколько войск нужно Кремлю для атаки на УкраинуКак сообщал Главред, ранее президент США сделал неоднозначное заявление относительно возможного вторжения РФ в Украину.

Джо Байден предположил, что "небольшое вторжение" (minor incursion) вызовет меньшую реакцию, чем полномасштабное вторжение в Украину.

CNN писало со ссылкой на неназванного украинского чиновника, что Киев шокирован таким заявлением. Мол, Байден дал Путину "зеленый свет" для вторжения в Украину.

В Белом доме поспешили объяснить слова Байдена. Президент США якобы имел ввиду разницу между военными, а также невоенными/полувоенными/кибернетическими действиями россиян.

"Если какие-либо военные силы РФ пересекут украинскую границу, это будет новым вторжением, и на это будет дан быстрый, жесткий и единый ответ со стороны Соединенных Штатов и их союзников", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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