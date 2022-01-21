Новый разговор Байдена и Путина: в Белом доме сделали заявление о ситуации с диалогом в Женеве

Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова состоится в пятницу, 21 января.
Новых телефонных переговоров хозяина Белого дома Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина пока не запланировано. Решение будет принято после того, как состоится встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
В ходе своего брифинга она сказала о том, что в администрации Байдена не располагают информацией о возможных новых телефонных переговорах президента с главой РФ Путиным.
Читайте такжеУдар Байдена по банкам РФ и угроза "гражданской войны" в Украине: у Путина разразились заявлением"Мне нечего сказать по этому поводу", - отметила Псаки, отвечая на вопрос о том, состоится ли телефонный разговор Байдена и Путина в ближайшие дни.
Также она уточнила, что планирование дальнейших мероприятий будет после того, как состоится встреча Блинкена и Лаврова, которая запланирована на 21 января в Женеве.
"Они обсудят, какие шаги в дальнейшем будут правильными", - подчеркнула Джен Псаки.
Смотрите видео ТСН – Блинкен проведет встречу с Лавровым в Женеве
Переговоры США и России
Телефонные переговоры президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным состоялись 30 декабря 2021 года. Стороны обсудили гарантии безопасности и ситуацию с войсками у границ Украины. Они договорились продолжить переговоры уже после Нового года.
В период с 10 по 13 января состоялась серия переговоров при участии США, стран НАТО и России. Представитель Штатов Венди Шерман заявила, что американцы не пойдут на уступки россиянам по вопросам нерасширения Альянса на восток и отказа Украины от интеграции в НАТО.
Российский представитель, замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия не собирается нападать на Украину, однако намерена требовать гарантий, согласно которым Украина и Грузия, дескать, никогда бы не вступили в Североатлантический альянс.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтерберг подчеркнул, что Украина имеет право вступить в военно-политический блок безопасности Запада. Россия, в свою очередь, не может накладывать вето на политику Альянса по включению новых государств.
Столтенберг предупредил Россию о том, что НАТО усилит свое присутствие в Восточной Европе в том случае, если Москва запустит сценарий военной операции против Украины.
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