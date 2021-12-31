Байден в разговоре с Путиным пригрозил последствиями за нападение на Украину

Джо Байден / Reuters

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора 30 декабря призвал российского лидера Владимира Путина к деэскалации ситуации вокруг Украины.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, Байден также пригрозил России последствиями в случае вторжения в Украину.

"Он (Байден - ред.) четко дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры дадут решительный ответ, если Россия вторгнется в Украину", - говорится в заявлении Белого дома.

Байден выразил поддержку дипломатическим усилиям, в частности, предстоящим переговорам между США, Россией, НАТО и ОБСЕ по безопасности в Европе.

Но, в то же время он подчеркнул, что достичь существенного прогресса в этих переговорах можно только при условии деэскалации ситуации, а не ее обострения.

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Что говорят в Кремле

После завершения телефонного разговора помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл подробности:

переговоры Байдена и Путина были серьезными;

Путин предупредил, что Россия будет добиваться результата по "гарантиям безопасности";

Путин заявил Байдену, что Россия будет защищать себя так, как бы защищали себя США;

Путин пригрозил разорвать отношения с США в случае новых санкций против России;

президенты РФ и США договорились провести разговор после Нового года.

Как ранее стало известно, Путин попросил американского лидера о звонке, и Байден согласился, поскольку "он считает, что когда речь идет о России, прямой диалог между лидером и лидером незаменим".

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Напомним, в Белом доме объявили, что в четверг состоится телефонный разговор между Джо Байденом и Владимиром Путиным. По словам представителей администрации США, о звонке опросили в Кремле.

Также в скором времени следует ожидать разговора президентов США и Украины - Джо Байдена и Владимира Зеленского, но точная дата звонка пока что неизвестна.

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