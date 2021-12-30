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Разговор об Украине: Байден второй раз за месяц поговорил с Путиным

30 декабря 2021, 23:36

Путин накануне сам попросил американского лидера о звонке.

Джо Байден
Джо Байден проводит разговор с Путиным / twitter.com/Kevinliptakcnn

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали телефонный разговор 30 декабря. Как сообщают американские СМИ, президенты будут обсуждать ситуацию вокруг Украины.

По данным AFP, разговор двух президентов уже начался.

Репортер издания The Washinghton Post Сын Мин Ким рассказала на своей странице в Twitter, что переговоры Байдена и Путина начались в 22:35 по киевскому времени.

Журналисты опубликовали фото, на котором Байден разговаривает по телефону с Путиным. Сегодня американский президент находится в Уилмингтоне, штат Делавер.

Как сообщили в Белом доме, Телефонный разговор Байдена и Путина завершился в 23:25 по киевскому времени. Переговоры президентов США и России длились 50 минут

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Путин потребовал звонок Байдена

Как ранее стало известно, Путин попросил американского лидера о звонке, и Байден согласился, поскольку "он считает, что когда речь идет о России, прямой диалог между лидером и лидером незаменим".

Последние переговоры лидеров продолжались более двух часов. Президенты обсудили ряд важных вопросов, включая и агрессию против Украины со стороны Российской Федерации.

Угроза вторжения России в Украину

В Белом доме ранее заявили, что Байден будет требовать от Путина отвода всех войск от Украины. По данным Совета безопасности и обороны Украины, Россия сосредоточила 122 тысячи военных в пределах 200 километров от границы.

Несколько дней назад Россия объявила об отводе 10 тысяч военных от границы с Украиной.

Как отмечают представители Janes, специализирующийся на обороне и разведке, несмотря на ограниченное количество военных на границе, РФ может быстро нарастить эти силы, отправив крупные формирования на поездах и самолетах.

Ранее сообщали, что в скором времени следует ожидать разговора президентов США и Украины - Джо Байдена и Владимира Зеленского, но точная дата звонка пока что неизвестна.

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