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В ближайшее время состоится разговор Байдена с Зеленским - Белый дом

30 декабря 2021, 06:36
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Точная дата звонка пока что неизвестна, но в Вашингтоне пообещали оставаться в тесной связи с Киевом.

Байден
В ближайшее время состоится беседа Байдена с Зеленским / Фото Reurters

В скором времени следует ожидать разговора президентов США и Украины - Джо Байдена и Владимира Зеленского. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Совета по национальной безопасности США.

Как сообщает Голос Америки, точная дата звонка пока что неизвестна.

"Можно ожидать, что президент Байден и Зеленский будут оставаться на тесной связи. У нас нет точной даты звонка, но скоро они снова пообщаются", - сказал чиновник.

Он пообещал поделиться более точными планами относительно разговора Байдена и Зеленского в ближайшее время и добавил, что Белый дом находится на почти ежедневном контакте с украинской стороной.

Ранее 30 декабря в Белом доме объявили, что в четверг состоится телефонный разговор между Джо Байденом и Владимиром Путином. По словам представителей администрации США, о звонке опросили в Кремле.

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"Думаю, оба президента считают, что существует подлинная ценность непосредственного взаимодействия лидера с лидером. Что мы находимся в моменте кризиса, учитывая скопления войск России, и чтобы адресовать эту проблему и попытаться найти путь деэскалации, понадобится высокий уровень взаимодействия", - заявил чиновник Совета по национальной безопасности США.

Как свидетельствует график главы Белого дома, телефонный разговор президентов Байдена и Путина стоит в графике американского лидера на 22:30 по киевскому времени.

"Президент Байден проведет телефонный разговор с президентом Путиным по ряду тем, в том числе о грядущем дипломатическом взаимодействии, в 3:30 по полудню", - говорится в распространенном пресс-службой Белого дома расписании Байдена на четверг.

Байден проведет телефонный разговор не из Белого дома, а из семейной резиденции в городе Уилмингтон, штат Делавэр. Мероприятие будет закрытым для прессы, уточняет пресс-служба Белого дома.

Отметим, на переговорах между США и Россией, которые намечены на 10 января в Женеве, ни Байден, ни Путин не будут присутствовать. Ожидается, что со стороны США в них примет участие делегация, которую возглавит Государственный департамент. В ней также будут представители Пентагона и других правительственных ведомств.

Переговоры Байдена и Путина 7 декабря 2021

Во вторник, 7 декабря 2021 года, состоялись переговоры президентов США и России - Джо Байдена и Владимира Путина.

Онлайн-саммит лидеров США и России длился более двух часов. По результатам переговоров Байдена и Путина Белый дом выпустил короткий релиз.

В частности, у Байдена заявили, что президент США "ясно дал понять, что США и союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации" в Украине со стороны России. Байден также призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

Кроме того президент США заявил, что в случае эскалации в Украине США предоставят Киеву дополнительную военную помощь.

В Белом доме также сообщили, что Байден не давал Путину гарантий, что Украина останется вне НАТО.

Позже советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал на брифинге, что во время разговора глава Белого дома предупредил хозяина Кремля о последствиях вторжения в Украину. На вопрос журналистов о конкретных последствиях, с которыми столкнется РФ, Салливан ответил, что США сегодня "готовы сделать то, что не сделали в 2014 году".

У Путина после переговоров с Байденом заявили, что преобладающее место в разговоре заняла "проблематика, связанная с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении минских договоренностей". В целом, как отметили в Кремле, разговор был откровенным и содержал деловой характер.

Через день после телефонного разговора с главой РФ президент США заявил, что хочет созвать встречи между союзниками по НАТО и Россией, чтобы обсудить претензии Владимира Путина к трансатлантическому пакту о безопасности.

В каком формате ожидаются такие "встречи" - не уточнялось. Но, по словам Байдена, в ходе них будет рассмотрен вопрос, "смогут ли стороны выработать какое-либо соглашение, касающееся снижения градуса напряжения на восточном фронте".

Байден выразил надежду, что в число участников войдут не только Вашингтон и Москва, но и "по крайней мере четыре основных союзника американцев по НАТО". При этом конкретные страны Байден отказался назвать.

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский 30 декабря провел телефонные переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Вашингтон заверил Киев в поддержке территориальной целостности и суверенитета государства. Стороны обсудили вопросы Донбасса и войск России у границ Украины.

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