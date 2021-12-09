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После разговора с Путиным Байден инициирует новые переговоры с участием США, НАТО и России

9 декабря 2021, 07:38
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Встречи планируются между союзниками по НАТО и Россией, чтобы обсудить озабоченность РФ по поводу Альянса. В каком формате ожидаются переговоры - неизвестно.

Джо Байден
Джо Байден / Фото Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что хочет созвать встречи между союзниками по НАТО и Россией, чтобы обсудить претензии Владимира Путина к трансатлантическому пакту о безопасности.

Официально о переговорах на высоком уровне глава Байден объявит ближе к 10 декабря. Планами американский лидер поделился, выступая в Белом доме через день после телефонного разговора с главой РФ, передает Financial Times.

Пока что неизвестно, в каком формате ожидаются такие "встречи". Но, по словам Байдена, в ходе них будет рассмотрен вопрос, "смогут ли стороны выработать какое-либо соглашение, касающееся снижения градуса напряжения на восточном фронте".

Байден выразил надежду, что в число участников войдут не только Вашингтон и Москва, но и "по крайней мере четыре основных союзника американцев по НАТО". При этом конкретные страны Байден отказался назвать.

Как пишет Financial Times, Кремль хочет, чтобы НАТО взяло на себя обязательство остановить любую экспансию на восток. Как заявил на переговорах с американским лидером Путин, "прекратило осваивать украинские территории". А также воздержаться от развертывания войск и вооружения, которые якобы могут быть использованы для "нападения на РФ из соседних стран".

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При этом эксперты уже подчеркивают: одно лишь упоминание Байдена о поиске потенциального "компромисса" с Москвой в Восточной Европе испугает многих восточных членов НАТО и союзников США. Ведь последние опасаются, что Путин использует угрозу военной силы, чтобы "добиться уступок в отношении присутствия США в сфере безопасности в Европе".

Переговоры Байдена и Путина

Во вторник, 7 ноября 2021, состоялись переговоры президентов США и России - Джо Байдена и Владимира Путина.

Онлайн-саммит лидеров США и России длился более двух часов. По результатам переговоров Байдена и Путина Белый дом выпустил короткий релиз.

В частности, у Байдена заявили, что президент США "ясно дал понять, что США и союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации" в Украине со стороны России. Байден также призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

Кроме того президент США заявил, что в случае эскалации в Украине США предоставят Киеву дополнительную военную помощь.

В Белом доме также сообщили, что Байден не давал Путину гарантий, что Украина останется вне НАТО.

Позже советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал на брифинге, что во время разговора глава Белого дома предупредил хозяина Кремля о последствиях вторжения в Украину.

На вопрос журналистов о конкретных последствиях, с которыми столкнется Россия в случае вторжения в Украину, Салливан ответил, что США сегодня готовы сделать то, что не сделали в 2014 году.

"Я посмотрю вам в глаза и скажу вам, как президент Байден посмотрел президенту Путину в глаза и сказал ему сегодня, что то, что мы не делали в 2014 году, мы готовы сделать сейчас", - отметил Салливан.

У Путина после переговоров с Байденом заявили, что преобладающее место в разговоре заняла "проблематика, связанная с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении минских договоренностей". В целом, как отмечают в Кремле, разговор был откровенным и содержал деловой характер.

9 ноября должен состояться телефонный разговор президента США Джо Байдена. и украинского лидера Владимира Зеленского.

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НАТО новости США Владимир Путин Джо Байден
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