Новые переговоры: Макрон срочно созывает Путина и Зеленского

Макрон хочет поддержать Украину / Philippe Wojazer/Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен обсудить ситуацию на востоке Украины с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры он планирует провести в ближайшие дни.

По информации агентства Reuters, которое ссылается на источник в Елисейском дворце, французский лидер уже обсудил это с лидерами Великобритании, Италии, ФРГ и США.

Отмечается, что соответствующий разговор состоялся после двухчасовой видеоконференции между Путиным и президентом США Джо Байденом, которая прошла ранее сегодня.

Между тем, Макрон уже прокомментировал онлайн-саммит Путина и Байдена. Он надеется, что прошедшие переговоры позволят снизить напряженность в отношениях между Москвой и Западом.

"Наша стратегия заключается в том, чтобы начать работу в русле снижения напряженности", - заявил Макрон.

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Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден завершили свои онлайн-переговоры. Саммит двух лидеров длился более 2 часов.

На повестке дня были темы о военных действиях России у границ Украины, стратегической стабильности между странами, кибернетических и региональных проблемы.

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