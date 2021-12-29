Байден проведет переговоры с Путиным: в США позвонили Зеленскому

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду, 29 декабря, позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и заявил о поддержке Вашингтоном территориальной целостности и суверенитета украинского государств в ситуации с усилением военного присутствия России у украинских границ. Завтра, 30 декабря, президент Байден проведет переговоры с Путиным.

"Госсекретарь Энтони Блинкен сегодня поговорил с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Госсекретарь Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом наращивания военной мощи России на границах Украины. Они обсудили усилия по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины и предстоящие дипломатические переговоры с Россией", - говорится в сообщении Белого дома.

В CNN уже уточнили, что Блинкен позвонил Зеленскому и сообщил о предстоящем телефонном разговоре Байдена с Путиным.

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