"Готовы сделать то, что не сделали в 2014-м": Байден припугнул Путина из-за Украины

Во время разговора с президентом РФ глава Белого дома Джо Байден предупредил Владимира Путина о последствиях вторжения в Украину. В Белом доме раскрыли детали.
Во вторник, 7 ноября 2021, состоялись переговоры президентов США и России - Джо Байдена и Владимира Путина. Подробности этого разговора рассказал советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
Во время разговора глава Белого дома предупредил хозяина Кремля о последствиях вторжения в Украину, сказал Салливан во время брифинга.
На вопрос журналистов о конкретных последствиях, с которыми столкнется Россия в случае вторжения в Украину, Салливан ответил, что США сегодня готовы сделать то, что не сделали в 2014 году.
"Я посмотрю вам в глаза и скажу вам, как президент Байден посмотрел президенту Путину в глаза и сказал ему сегодня, что то, что мы не делали в 2014 году, мы готовы сделать сейчас", - отметил Салливан.
Тем временем заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд рассказала, что во время переговоров с Путиным Байден озвучил четкую позицию по поводу вступления Украины в НАТО. Глава Белого дома подчеркнул, что решение о расширении Альянса принимают государства-участники, а не "третьи силы", намекая на Россию. Кроме того, "внешние силы" не могут иметь права вето в вопросе вступления в НАТО отдельных стран. Эти вопросы решают только члены Альянса и страны-кандидаты.
"Мы не знаем, принял ли президент России решение атаковать Украину, но мы знаем, что он наращивает потенциал, чтобы сделать это", — добавила Нуланд.
Переговоры Байдена и Путина - о чем говорили президенты
Как сообщал Главред, онлайн-саммит лидеров США и России длился более двух часов. По результатам переговоров Байдена и Путина Белый дом выпустил короткий релиз.
В частности, у Байдена заявили, что президент США "ясно дал понять, что США и союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации" в Украине со стороны России. Байден также призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.
Кроме того президент США заявил, что в случае эскалации в Украине США предоставят Киеву дополнительную военную помощь.
В Белом доме также сообщили, что Байден не давал Путину гарантий, что Украина останется вне НАТО.
У Путина заявили, что преобладающее место в разговоре заняла "проблематика, связанная с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении минских договоренностей". В целом, как отмечают в Кремле, разговор был откровенным и содержал деловой характер.
9 ноября должен состояться телефонный разговор президента США Джо Байдена. и украинского лидера Владимира Зеленского.
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