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"Посмотрим": Байден ответил, будет ли встречаться с Путиным из-за Украины

29 декабря 2021, 07:15
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На 10 января запланирована встреча правительственных делегаций США и РФ. Стороны должны будут провести переговоры по вопросам безопасности в Европе.

Джо Байден
Джо Байден ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным / Фото Reuters

Президент США Джо Байден рассказал, планирует ли он встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным 10 января - в тот же день, когда американская и российская правительственные делегации должны будут провести переговоры по вопросам безопасности в Европе.

Как сообщает Голос Америки, Байден ответил лаконично на соответствующий вопрос журналистов. Он сказал: "Посмотрим".

Главной темой переговоров 10 января станет Украина. Стороны будут обсуждать опасения США и стран-союзников по поводу роста напряженности вокруг Украинского государства.

Отмечается, что Белый дом не ответил на просьбу агентства Reuters прокомментировать, имел ли Байден в виду именно эти переговоры, отвечая на вопрос о своей возможной встрече с Путиным.

Пока что неизвестно, кто возглавит делегации США и России на переговорах, которые пройдут 10 января. Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс отказался подтвердить, что американскую делегацию возглавит заместитель госсекретаря Венди Шерман. По его словам, все подробности станут известны в ближайшие дни.

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Встреча проводится в рамках инициативы по запуску Диалога по стратегической безопасности, выдвинутой Байденом и Путиным во время саммита в Женеве 16 июня. Первоначальной целью учреждения такого формата переговоров являлись разработка и подписание новых договоров о контроле над ядерными вооружениями.

Читайте такжеДипломатия Байдена с Путиным может "стереть суверенитет Украины" - BloombergКак сообщал Главред, 28 декабря стало известно, что 10 января 2022 года должны состояться переговоры между США и Россией в рамках Стратегического диалога по безопасности. Кроме того, на 12 января запланирована встреча Совета Россия-НАТО, а на 13-е число - заседание Постоянного совета ОБСЕ.

Ожидается, что в ходе переговоров представители США и России обсудят ситуацию с безопасностью вокруг Украины и деятельность НАТО в Европе.

Чиновник Совета по национальной безопасности США отметил, что подход президента Байдена по отношению к Украине заключается в объединении союза вокруг двух путей: сдерживания и дипломатии.

"Когда мы сядем за стол переговоров, Россия может выложить на стол свои беспокойства, и мы также выложим на стол свои беспокойства по поводу деятельности России. Мы будем придерживаться принципа "ничего о наших союзниках и партнерах без наших союзников и партнеров, включая Украину". Будут сферы, где мы сможем добиться прогресса, и сферы, в которых у нас будут разногласия. Вот в чем состоит дипломатия", - сказал он.

Ранее AFP со ссылкой на информацию представителя службы национальной безопасности Белого дома сообщило, что Вашингтон и Москва будут обсуждать на переговорах 10 января "напряжение вокруг украинского государства". Еще один вопрос, который собираются поднять на переговорах – контроль над ядерным вооружением.

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