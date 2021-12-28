СМИ назвали дату и место переговоров США и России по поводу Украины

Россия и США 10 января проведут переговоры / Фото Reuters

В начале 2022 года США и Российская Федерация проведут двусторонние переговоры, главной темой которых станет Украина. Они состоятся в понедельник, 10 января.

Как сообщает AFP со ссылкой на информацию представителя службы национальной безопасности Белого дома, Вашингтон и Москва будут обсуждать "напряжение вокруг украинского государства". Еще один вопрос, который собираются поднять на переговорах – контроль над ядерным вооружением.

"США и РФ проведут переговоры по контролю над вооружениями и Украине 10 января", - сообщили агентству в Белом доме.

Представитель Белого дома подчеркнул, что в этом переговорном процессе "США надеются на сотрудничество с РФ".

Тем временем РИА Новости пишет со ссылкой на официального представителя Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Валентина Кливаза что Швейцария в случае необходимости готова предоставить площадку для проведения саммита Россия - НАТО.

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"Швейцария готова предоставить свои добрые услуги, если они полезны и требуются", – цитирует его российская пресса. Как сообщается, Швейцария может выполнить роли страны-хозяйки или помочь в организации переговоров.

Также Кливаз отметил, что не комментирует "конкретные события и запросы от сторон" по причине конфиденциальности.

Как сообщал Главред, ранее Bloomberg писало, что встречи с Россией на высоком уровне сеют сомнения в том, что Запад будет вступаться за Украину. Поэтому ценой сдерживания Владимира Путина для Европы и США может стать независимость Украины.

Переговоры Байдена и Путина 7 декабря 2021 Во вторник, 7 декабря 2021 года, состоялись переговоры президентов США и России - Джо Байдена и Владимира Путина. Онлайн-саммит лидеров США и России длился более двух часов. По результатам переговоров Байдена и Путина Белый дом выпустил короткий релиз. В частности, у Байдена заявили, что президент США "ясно дал понять, что США и союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации" в Украине со стороны России. Байден также призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии. Кроме того президент США заявил, что в случае эскалации в Украине США предоставят Киеву дополнительную военную помощь. В Белом доме также сообщили, что Байден не давал Путину гарантий, что Украина останется вне НАТО. Позже советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал на брифинге, что во время разговора глава Белого дома предупредил хозяина Кремля о последствиях вторжения в Украину. На вопрос журналистов о конкретных последствиях, с которыми столкнется РФ, Салливан ответил, что США сегодня "готовы сделать то, что не сделали в 2014 году". У Путина после переговоров с Байденом заявили, что преобладающее место в разговоре заняла "проблематика, связанная с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении минских договоренностей". В целом, как отметили в Кремле, разговор был откровенным и содержал деловой характер. Через день после телефонного разговора с главой РФ президент США заявил, что хочет созвать встречи между союзниками по НАТО и Россией, чтобы обсудить претензии Владимира Путина к трансатлантическому пакту о безопасности. В каком формате ожидаются такие "встречи" - не уточнялось. Но, по словам Байдена, в ходе них будет рассмотрен вопрос, "смогут ли стороны выработать какое-либо соглашение, касающееся снижения градуса напряжения на восточном фронте". Байден выразил надежду, что в число участников войдут не только Вашингтон и Москва, но и "по крайней мере четыре основных союзника американцев по НАТО". При этом конкретные страны Байден отказался назвать.

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