УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Дипломатия Байдена с Путиным может "стереть суверенитет Украины" - Bloomberg

14 декабря 2021, 07:55
Прослушать новость
Остановить

Наращивание войск возле украинских границ уже принесло определенные выгоды Путину. А некоторые дипломатические выходы, которые предложил Байден, опасны для Киева.

Байден, переговоры с Путиным
Байден провел онлайн-переговоры с Путиным 7 декабря 2021 / Фото Reuters

Встречи с Россией на высоком уровне сеют сомнения в том, что Запад будет вступаться за Украину. Поэтому ценой сдерживания Владимира Путина для Европы и США может стать независимость Украины, пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что наращивание российских войск возле украинских границ уже принесло определенные выгоды Путину. А некоторые дипломатические выходы, которые американский лидер Джо Байден предложил во время переговоров, могут "стереть суверенитет Украины".

Отмечается, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что дипломатические меры поддержат Минский процесс, однако издание отмечает, что на деле тут есть риски.

"Подобные шаги могут позволить Путину "стереть дипломатией суверенитет Украины". Президент РФ уже давил на Белый дом с целью получить гарантии того, что Украина не сможет вступить в НАТО. Кроме того, российские дипломаты выступают за свое толкование Минских соглашений, согласно которому боевикам на Донбассе может быть предоставлена автономия, а российские войска останутся в регионе", – объясняют журналисты.

Бывший представитель США в Украине Курт Волкер подчеркнул, что российский взгляд на обязательства Москвы по "Минску" означают "подрыв суверенитета" Украины и "награждает" Путина за вторжение на украинскую территорию в 2014 году. В то же время он обратил внимание, что Белый дом публично не описывал свои представления о Минских соглашениях, хотя и высказался за территориальную целостность Украины.

Реклама

Также журналисты издания отмечают, что предложение России о консультациях с НАТО и возобновлению минского процесса может стать уступкой президенту РФ. А это позволит ему сделать вид, что Москва выступает "добросовестным участником мирных переговоров".

Переговоры Байдена и Путина 7 декабря 2021

Во вторник, 7 декабря 2021 года, состоялись переговоры президентов США и России - Джо Байдена и Владимира Путина.

Онлайн-саммит лидеров США и России длился более двух часов. По результатам переговоров Байдена и Путина Белый дом выпустил короткий релиз.

В частности, у Байдена заявили, что президент США "ясно дал понять, что США и союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации" в Украине со стороны России. Байден также призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

Кроме того президент США заявил, что в случае эскалации в Украине США предоставят Киеву дополнительную военную помощь.

В Белом доме также сообщили, что Байден не давал Путину гарантий, что Украина останется вне НАТО.

Позже советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал на брифинге, что во время разговора глава Белого дома предупредил хозяина Кремля о последствиях вторжения в Украину. На вопрос журналистов о конкретных последствиях, с которыми столкнется РФ, Салливан ответил, что США сегодня "готовы сделать то, что не сделали в 2014 году".

У Путина после переговоров с Байденом заявили, что преобладающее место в разговоре заняла "проблематика, связанная с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении минских договоренностей". В целом, как отметили в Кремле, разговор был откровенным и содержал деловой характер.

Через день после телефонного разговора с главой РФ президент США заявил, что хочет созвать встречи между союзниками по НАТО и Россией, чтобы обсудить претензии Владимира Путина к трансатлантическому пакту о безопасности.

В каком формате ожидаются такие "встречи" - не уточнялось. Но, по словам Байдена, в ходе них будет рассмотрен вопрос, "смогут ли стороны выработать какое-либо соглашение, касающееся снижения градуса напряжения на восточном фронте".

Байден выразил надежду, что в число участников войдут не только Вашингтон и Москва, но и "по крайней мере четыре основных союзника американцев по НАТО". При этом конкретные страны Байден отказался назвать.

Вам также может быть интересно:

viber
новости США Владимир Путин вторжение России Джо Байден Минские соглашения новости Умани
Сейчас вы просматриваете новость «Дипломатия Байдена с Путиным может "стереть суверенитет Украины" - Bloomberg». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня 11 декабря 2021: Ракам – роковые страсти, Весам – неожиданные деньгиГороскоп на сегодня 11 декабря 2021: Ракам – роковые страсти, Весам – неожиданные деньги Гороскоп Таро на неделю 13-19 декабря: Львам – серьезные решения, Козерогам – наслаждения, Рыбам – расходыГороскоп Таро на неделю 13-19 декабря: Львам – серьезные решения, Козерогам – наслаждения, Рыбам – расходы Самые счастливые и самые ужасные дни 2022 года: астролог назвал датыСамые счастливые и самые ужасные дни 2022 года: астролог назвал даты Ударит мороз, завалит полуметровыми сугробами: Украину атакует ледяной циклон из АрктикиУдарит мороз, завалит полуметровыми сугробами: Украину атакует ледяной циклон из Арктики Даша Астафьева в соблазнительной фотосессии засветила сочную грудь и соски в прозрачном бельеДаша Астафьева в соблазнительной фотосессии засветила сочную грудь и соски в прозрачном белье
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
08:52

Гороскоп на сегодня 14 декабря 2021: Близнецам – обман, Стрельцам – опасные авантюры

08:41

Коронавирус в Украине 14 декабря: число новых COVID-случаев выросло до более 7 тысяч за сутки

08:32

В Минэкономики объяснили, почему в Украине резко подорожали продуктыВидео

08:20

Удобный повод для развязывания войнымнение

07:55

Дипломатия Байдена с Путиным может "стереть суверенитет Украины" - Bloomberg

Реклама
07:30

Референдум по Донбассу и "аренда Крыма на 90 лет": дипломат призвал Зеленского к защите УкраиныВидео

07:23

США готовы усилить восточный фланг НАТО в случае вторжения РФ в Украину

06:51

Гороскоп на 2022 год для Овна: успех в бизнесе, денежная удача и заманчивые возможностиВидео

06:49

Скоро в Украину придет классическая зима со снегом и морозом: синоптик назвала датуВидео

06:41

Полет над пропастью: астролог рассказал, что ждет Украину в 2022 году

06:30

Место "интимной силы" Путинамнение

06:02

Самый красивый новогодний маникюр 2022, который одобрит Черный Водяной ТигрФото

05:50

Угроза атаки авиацией и войска РФ в Киеве за 6 часов: генерал ВСУ предупредил об опасном сценарииВидео

05:48

Как вырастить авокадо из косточки и заставить его цвести и плодоносить дома - все секреты и правилаВидео

05:12

Германия – страна-мечта для граждан Украины: где хотят работать и отдыхать украинцыВидео

05:05

Звезда сериала Игра в кальмара в одном белье не сумела скрыть манящие изгибы подтянутого тела

04:58

Насыпала сахар в перчатку и нахамила: в Киеве произошел скандал из-за одноразовых пакетовВидео

04:36

Врежет арктический холод: украинцам дали ледяной прогноз и назвали дату атаки циклонаВидео

04:28

Ретроградная Венера 2021: астролог рассказала, чего ждать всем знакам зодиакаВидео

04:12

Эти продукты есть дома у каждого: простой способ остановить выпадение волос

Реклама
03:40

Вкуснейший мясной рулет на Новый год 2022: невероятно простой рецептВидео

03:12

ТОП-5 приборов в доме, которые даром тянут электроэнергию: как сэкономить на платежке

02:45

"Все это про страх ответственности": Андрей Задворный оправдался за то, как расстался со Златой Огневич

02:40

В Одессе умерла беременная и ее малыш, супруг винит врачей

02:22

Какие два продукта помогают снизить высокий уровень холестерина - ответ кардиологов

01:48

Доллар рванет вверх: украинцев удивили неожиданным прогнозом на 2022 годВидео

01:07

Как позы для сна опаснее всего для тела - ответ специалиста

00:51

Приметы на 14 декабря: что нельзя делать в Наумов день и как не попасть в бедуВидео

13 декабря, понедельник
23:54

Павел Зибров признался, что вовсю готовится к свадьбе

23:49

Эксперт пояснил, можно ли резко переходить на растительную пищу

23:25

Названы главные экономические риски-2022: в ТОП попала Украина

23:05

В Украину идет снежный шторм и ураганВидео

23:02

В Киеве Эпицентр влип в скандал: охранники издевались над женщиной и довели до инфаркта

22:38

Ученые рассказали, какие привычки разрушают печень

22:21

Меркель лично блокировала поставки оружия в Украину - Bild

22:07

В Украине супермаркеты продают опасное мясо из ПольшиВидео

21:56

В Черкассах возле моста любви нашли мертвой 21-летнюю девушкуВидео

21:35

Психолог пояснила, почему во время пандемии стало больше панических атакВидео

21:05

Кулеба провел важные переговоры с немецкой коллегой: подробностиВидео

20:56

Маша Ефросинина взорвала Сеть фото в белье

Реклама
20:37

Вода натворит бед: астролог предрек масштабные катастрофы в 2022 году

20:31

Резкий взлет цены на газ в Европе и удар ФРГ по СП-2: Газпром отчитался о колоссальной прибылиВидео

20:21

В Минздраве похвастались, что выполнили главное требование ВОЗ

20:20

Во Львове взорвался жилой дом: пострадало 3 людей

19:49

Собаку, которую бросили в парке с запиской, забрали в семью

19:47

Редкая удача в деньгах, покупка квартиры и везение во всем: счастливые месяцы для знаков зодиака в год ТиграВидео

19:40

Умер знаменитый советский режиссер: снял "Ассу" и "Анну Каренину"

19:24

Великобритания пригрозила Путину жестким ударом в случае вторжения в УкраинуВидео

19:12

"Сгусток флюидов": Тина Кароль без комплексов показала упругие прелести в латексном наряде

19:01

Вой сирен и полная проверка бомбоубежищ: украинцев готовят к вторжению РоссииВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять