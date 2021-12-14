Дипломатия Байдена с Путиным может "стереть суверенитет Украины" - Bloomberg

Байден провел онлайн-переговоры с Путиным 7 декабря 2021 / Фото Reuters

Встречи с Россией на высоком уровне сеют сомнения в том, что Запад будет вступаться за Украину. Поэтому ценой сдерживания Владимира Путина для Европы и США может стать независимость Украины, пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что наращивание российских войск возле украинских границ уже принесло определенные выгоды Путину. А некоторые дипломатические выходы, которые американский лидер Джо Байден предложил во время переговоров, могут "стереть суверенитет Украины".

Отмечается, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что дипломатические меры поддержат Минский процесс, однако издание отмечает, что на деле тут есть риски.

"Подобные шаги могут позволить Путину "стереть дипломатией суверенитет Украины". Президент РФ уже давил на Белый дом с целью получить гарантии того, что Украина не сможет вступить в НАТО. Кроме того, российские дипломаты выступают за свое толкование Минских соглашений, согласно которому боевикам на Донбассе может быть предоставлена автономия, а российские войска останутся в регионе", – объясняют журналисты.

Бывший представитель США в Украине Курт Волкер подчеркнул, что российский взгляд на обязательства Москвы по "Минску" означают "подрыв суверенитета" Украины и "награждает" Путина за вторжение на украинскую территорию в 2014 году. В то же время он обратил внимание, что Белый дом публично не описывал свои представления о Минских соглашениях, хотя и высказался за территориальную целостность Украины.

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Также журналисты издания отмечают, что предложение России о консультациях с НАТО и возобновлению минского процесса может стать уступкой президенту РФ. А это позволит ему сделать вид, что Москва выступает "добросовестным участником мирных переговоров".

Переговоры Байдена и Путина 7 декабря 2021 Во вторник, 7 декабря 2021 года, состоялись переговоры президентов США и России - Джо Байдена и Владимира Путина. Онлайн-саммит лидеров США и России длился более двух часов. По результатам переговоров Байдена и Путина Белый дом выпустил короткий релиз. В частности, у Байдена заявили, что президент США "ясно дал понять, что США и союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации" в Украине со стороны России. Байден также призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии. Кроме того президент США заявил, что в случае эскалации в Украине США предоставят Киеву дополнительную военную помощь. В Белом доме также сообщили, что Байден не давал Путину гарантий, что Украина останется вне НАТО. Позже советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал на брифинге, что во время разговора глава Белого дома предупредил хозяина Кремля о последствиях вторжения в Украину. На вопрос журналистов о конкретных последствиях, с которыми столкнется РФ, Салливан ответил, что США сегодня "готовы сделать то, что не сделали в 2014 году". У Путина после переговоров с Байденом заявили, что преобладающее место в разговоре заняла "проблематика, связанная с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении минских договоренностей". В целом, как отметили в Кремле, разговор был откровенным и содержал деловой характер. Через день после телефонного разговора с главой РФ президент США заявил, что хочет созвать встречи между союзниками по НАТО и Россией, чтобы обсудить претензии Владимира Путина к трансатлантическому пакту о безопасности. В каком формате ожидаются такие "встречи" - не уточнялось. Но, по словам Байдена, в ходе них будет рассмотрен вопрос, "смогут ли стороны выработать какое-либо соглашение, касающееся снижения градуса напряжения на восточном фронте". Байден выразил надежду, что в число участников войдут не только Вашингтон и Москва, но и "по крайней мере четыре основных союзника американцев по НАТО". При этом конкретные страны Байден отказался назвать.

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