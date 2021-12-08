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США и ЕС договорились ударить по России в случае нападения на Украину

8 декабря 2021, 21:59
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Два лидера подтвердили поддержку США и Евросоюза суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен / Reuters

ЕС и США накажут Россию в случае нападения на Украину. Во время переговоров Госсекретаря США Энтони Блинкена с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем был заключен договор.

"Блинкен и Мишель также согласились с необходимостью быстро и жестко наказать Россию в случае эскалации ее агрессии в Украине", - говорится в сообщении пресс-службы Госдепа США.

При этом отмечается, что два лидера подтвердили поддержку США и Евросоюза суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

"Они разделили озабоченность по поводу наращивания Россией военной мощи вокруг Украины и подчеркнули необходимость для России деэскалации и возвращения к дипломатии, включая полное выполнение минских соглашений, которые являются лучшим средством для разрешения конфликта на Донбассе", - говорится в сообщении.

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Переговоры Байдена и Путина

Во вторник, 7 декабря, состоялись переговоры президента США Джо Байдена с главой Кремля Владимиром Путиным.

По итогам диалога в Белом доме подчеркнули, что Украина была главной темой переговоров и анонсировали телефонный разговор Байдена с президентом украинского государства Владимиром Зеленским.

В администрации Байдена также подчеркнули, что Вашингтон осуждает стягивание Россией войск к границам Украины, намерен предоставить Киеву дополнительную военную помощь и не гарантирует Москве неприсоединение Украины к НАТО.

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Российский президент Владимир Путин, в свою очередь, сказал Байдену, что Киев, дескать, не выполняет договоренности в рамках минского процесса и нормандского формата по Донбассу. Согласно версии Кремля, главной темой переговоров Путина и Байдена стала "проблематика, связанная с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении минских договоренностей". При этом Москва требует от Вашингтона гарантий нераспространения НАТО на восток.

Советник хозяина Белого дома Джейк Салливан заявил, что Байден на переговорах с Путиным предупредил российского президента о том, что если Россия осуществит военное вторжение в Украину, США примут серьезные ответные меры, которые было решено не применять в 2014 году.

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