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Украина одержала победу в переговорах Байдена и Путина: Зеленский объявил о мощной поддержке США

8 декабря 2021, 16:35
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Зеленский положительно оценил итоги диалога Байдена с Путиным и ожидает телефонных переговоров с главой Белого дома.

Зеленский
Поддержка наших национальных интересов со стороны США - это победа Украины, - Зеленский / Фото president.gov.ua

Диалог президента США Джо Байдена и хозяина Кремля Владимира Путина является положительным сигналом. Победа Украины состоит в том, что США всегда оказывали поддержку территориальной целостности и суверенитета украинского государства. Важным моментом является личная реакция на ситуацию Байдена, который работает над урегулированием военного конфликта на Донбассе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе совместного брифинга с главой правительства Хорватии Андреем Пленковичем в среду, 8 декабря, он заявил о своей позитивной оценке переговоров Байдена и Путина.

"В целом, я считаю, что это положительно, что президент США разговаривал с президентом РФ. Детали этого разговора я хотел бы прокомментировать завтра после разговора с президентом Соединенных Штатов", - отметил гарант.

По его словам, Киев одержал в этом диалоге победу, поскольку Штаты в переговорах с РФ отстаивали национальные интересы Украины.

"Победа Украины в том, что США всегда поддерживали Украину, наш суверенитет и независимость", - добавил Зеленский.

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Кроме того, глава государства напомнил о систематической серьезной поддержке Украины со стороны США и добавил, что Байден лично отреагировал на ситуацию, в которой оказалось украинское государство, и принял участие в обсуждении вопросов урегулирования военного конфликта Москвы и Киева на Донбассе.Читайте такжеЗапугивание Украины и сценарий РФ по Донбассу: Илларионов заявил о поддержке у Байдена планов Путина

"США всегда поддерживали Украину, наш суверенитет и независимость, у нас была двухпартийная поддержка. Самое главное, что мы видим, — что есть личная реальная реакция и личная роль президента Байдена в урегулировании войны на востоке. Мне кажется, это самое важное", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Переговоры Байдена и Путина

Во вторник, 7 декабря, состоялись переговоры президента США Джо Байдена с главой Кремля Владимиром Путиным

По итогам диалога в Белом доме подчеркнули, что Украина была главной темой переговоров и анонсировали телефонный разговор Байдена президентом украинского государства Владимиром Зеленским.

В администрации Байдена также подчеркнули, что Вашингтон осуждает стягивание Россией войск к границам Украины, намерен предоставить Киеву дополнительную военную помощь и не гарантирует Москве неприсоединение Украины к НАТО.

Российский президент Владимир Путин, в свою очередь, сказал Байдену, что Киев, дескать, не выполняет договоренности в рамках минского процесса и нормандского формата по Донбассу. Согласно версии Кремля, главной темой переговоров Путина и Байдена стала "проблематика, связанная с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении минских договоренностей". При этом Москва требует от Вашингтона гарантий нераспространения НАТО на восток.

Советник хозяина Белого дома Джейк Салливан заявил, что Байден на переговорах с Путиным предупредил российского президента о том, что если Россия осуществит военное вторжение в Украину, США примут серьезные ответные меры, которые было решено не применять в 2014 году.

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Владимир Зеленский Владимир Путин Джо Байден новости Украины
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