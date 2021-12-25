Вывод СП-2 из-под удара и провал диалога Байдена с Путиным: в США предупредили Украину

Переговоры Байдена и Путина показали, что США не готовы отстаивать интересы Украины - американский военный / Reuters

Переговоры президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным продемонстрировали неготовность действующей американской администрации отстаивать интересы Украины. Подтверждением такому аргументу является снятие санкций с Северного потока-2, сокращение военного бюджета для Киева и отсутствие назначения американского посла. Об этом заявил капитан первого ранга американских ВМС в отставке Гарри Табах.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что помощник президента США Джейк Салливан по итогам переговоров Байдена и Путина сделал заявление о том, что нужно обеспечить безопасность России, но ничего не сказал о безопасности Вашингтона и Киева. Такая риторика уже указывает на сомнительные перспективы относительно того, насколько Штаты будут представлять интересы украинского государства.Читайте такжеСделка Байдена и Путина в обмен на мир в Европе: Илларионов раскрыл опасный для Украины сценарий

"Я - человек военный, я знаю только то, что наш директор по национальной безопасности господин Салливан вышел после саммита между президентом Байденом и президентом Путиным... Господин Салливан вышел и сказал, что НАТО и Соединенные Штаты должны обеспечить безопасность России. Он ничего не сказал про обеспечение безопасности Украины. Он даже ничего не сказал об обеспечении безопасности Соединенным Штатам Америки", - отметил Табах.

По его словам, вывод российского энергетического проекта СП-2 из-под санкций, сокращение военного бюджета для Украины на 200 миллионов и неназначение американского посла в Киеве свидетельствует о том, что это решения, которые приняты не в пользу Украины.

"Пока что я не видел никакого представления интересов Украины. Снятие с "Северного потока-2" санкций - это не в интересах Украины. Урезать военный бюджет для Украины сразу после саммита с Путиным на 200 миллионов - я тоже не вижу помощи Украине от этого. Нет посла американского в Украине - тоже не представляю, какая польза для Украины", - добавил военный аналитик.

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Также он подчеркнул, что комиссию США – Россия в контексте договоренностей о снижении эскалации на российско-украинской границе, с американской стороны возглавила заместитель госсекретаря Венди Шерман. Ранее она провалила внешнюю политику Штатов по КНДР, Сирии и Ирану, поэтому вряд ли от такого решения будет польза для Украины.

Переговоры Байдена и Путина

Диалог президента США Джо Байдена с хозяином кремля Владимиром Путиным состоялся 7 декабря. Переговоры прошли на фоне стягивания Россией войск к границам Украины и обвинений Москвы в якобы угрозе НАТО российским границам.

В Белом доме сообщили, что Байден предупредил Путина о решительных мерах коллективного Запада в том случае, если Россия пойдет на новое военное вторжение в Украину.

Джо Байден поддержал территориальную целостность и суверенитет Украины, а также призвал урегулировать напряженность вокруг украинского государства при помощи политических договоренностей.

Позже по итогам переговоров Байдена и Путина стало известно, что США из-за ситуации с войсками России вокруг Украины, намерены предоставить Киеву дополнительную военную помощь. Также Вашингтон не гарантирует Москве невступление Украины в НАТО.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, во время разговора с Байденом обвинил Киев в невыполнении договоренностей по Донбассу. В Кремле назвали ситуацию с военным конфликтом на востоке Украины главной темой переговоров. При этом Россия требует, чтобы США выступили гарантом невступления Украины в Североатлантический альянс.

Советник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что Байден на переговорах с Путиным решительно предупредил российского президента о том, что если Москва проведет новую военную операцию против Киева, США задействуют меры, которые решили не предпринимать в 2014 году.