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Байден поддержал борьбу Украины с Россией

27 декабря 2021, 19:41

300 млн долларов в виде помощи от США предусмотрены в области безопасности Украины.

Джо Байден
Джо Байден / Reuters

Президент США Джо Байден 27 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2022 финансовый год.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, его объем составляет около 770 млн долларов.

"Президент подписал закон S. 1605, "о полномочиях в области национальной обороны на 2022 финансовый год", который санкционирует ассигнования на 2022 финансовый год в основном на программы Министерства обороны и военное строительство, программы национальной безопасности Министерства энергетики и разведывательные программы", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что подписанный главой государства закон определяет повышение базовой заработной платы военнослужащих и другие полномочия, касающиеся вооруженных сил США.

Что предусматривает согласованный оборонный бюджет:

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  • повышение заработной платы военнослужащих и работников Пентагона на 2,7%;
  • создание независимой комиссии по войне в Афганистане. Она займется расследованием войны и выводом военнослужащих США;
  • 300 млн долларов в виде помощи в области безопасности Украины.

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Военная помощь США Украине

Администрация президента США Джозефа Байдена рассматривает возможность отправить дополнительное вооружение в Украину на фоне опасений относительно возможного вторжения России. Штаты собираются предоставить Украине новые противотанковые ракеты Javelin, минометы, системы противовоздушной обороны и ракеты Stinger, а также вертолеты Ми-17.

Также в Украину могут отправить военных советников.

Глава комитета Сената США по иностранным делам Боб Менендес внес поправку, которая повлечет за собой каскад санкций против высокопоставленных российских чиновников, газопровода Северный поток-2, крупных финансовых учреждений, транзакций с государственным долгом и т.п. в случае вторжения в Украину.

Предложение Менендеса было представлено в качестве поправки в оборонный бюджет.

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