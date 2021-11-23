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США вооружат Украину комплексами Stinger, Javelin и вертолетами - CNN

23 ноября 2021, 10:29
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Пентагон может передать Киеву оборудование, которое закупалось для Афганистана.

/ Defense.gov/Marine Corps Lance Cpl. Elias Pimentel

В связи с наращивание войск РФ у границ Украины адмиистрация президента США Джо Байдена рассматривает вопрос отправки Киеву военных советников, оборудования и вооружения.

Как сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники, в связи с угрозой новой военной операции России в январе-феврале 2022 года против Украины, США начали готовить новый пакет помощи.

Чем США планируют вооружить Украину

В частности, речь идет о противотанковых ракетах, ПТРК Javelin, а также минометах. Также в Украину могут отправить военных советников.

Кроме того, рассматривается вопрос поставок комплексов Stinger. Также в администрации рассматривают вопрос поставок в Украину вертолетов Ми-17, которые были закуплены для Афганистана.

Пентагон сейчас обдумывает, что делать с оборудованием, которое закупалось для Афганистана. Поэтому один из вариантов это поставить его украинской стороне.

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Другие источники издания высказывают обеспокоенность тем, что поставка Stinger может быть расценена Кремлем как серьезная эскалация конфликта. Чиновники также рассматривают вопрос дополнительных жестких санкций, которые обсуждаются с союзниками на Западе.

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Справка:

Stinger — это переносной зенитно-ракетный комплекс класса "земля-воздух", предназначенный для уничтожения низколетящих самолетов и вертолетов. Принята на вооружение США в 1981 году. Максимальная прицельная дальность 200-4500 метров. Масса ПЗРК составляет 14,3 кг.

Javelin - американский переносной противотанковый ракетный комплекс. Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей. Является первым серийным ПТРК третьего поколения.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что действия белорусского режима Александра Лукашенко с нелегалами на границе Польши отвлекают внимание от активности России на границе с Украиной.

"Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют раскол и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной", - подчеркнул он.

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