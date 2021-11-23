США вооружат Украину комплексами Stinger, Javelin и вертолетами - CNN

/ Defense.gov/Marine Corps Lance Cpl. Elias Pimentel

В связи с наращивание войск РФ у границ Украины адмиистрация президента США Джо Байдена рассматривает вопрос отправки Киеву военных советников, оборудования и вооружения.

Как сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники, в связи с угрозой новой военной операции России в январе-феврале 2022 года против Украины, США начали готовить новый пакет помощи.

Чем США планируют вооружить Украину

В частности, речь идет о противотанковых ракетах, ПТРК Javelin, а также минометах. Также в Украину могут отправить военных советников.

Кроме того, рассматривается вопрос поставок комплексов Stinger. Также в администрации рассматривают вопрос поставок в Украину вертолетов Ми-17, которые были закуплены для Афганистана.

Пентагон сейчас обдумывает, что делать с оборудованием, которое закупалось для Афганистана. Поэтому один из вариантов это поставить его украинской стороне.

Реклама

Другие источники издания высказывают обеспокоенность тем, что поставка Stinger может быть расценена Кремлем как серьезная эскалация конфликта. Чиновники также рассматривают вопрос дополнительных жестких санкций, которые обсуждаются с союзниками на Западе.

Читайте такжеСША пригрозили Путину из-за маневров на границе с Украиной

Справка:

Stinger — это переносной зенитно-ракетный комплекс класса "земля-воздух", предназначенный для уничтожения низколетящих самолетов и вертолетов. Принята на вооружение США в 1981 году. Максимальная прицельная дальность 200-4500 метров. Масса ПЗРК составляет 14,3 кг.

Javelin - американский переносной противотанковый ракетный комплекс. Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей. Является первым серийным ПТРК третьего поколения.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что действия белорусского режима Александра Лукашенко с нелегалами на границе Польши отвлекают внимание от активности России на границе с Украиной.

"Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют раскол и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной", - подчеркнул он.

Читайте еще: