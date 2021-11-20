"Не знаем намерений Путина": в США жестко предупредили РФ из-за войск у границ Украины

Энтони Блинкен выразил обеспокоенность из-за военной активности России на границе с Украиной.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен прокомментировал концентрацию войск РФ у границ Украины.
По его словам, США обеспокоены военной активностью России на границе с Украиной, сообщает Agence France Presse.
Госсекретарь США обратил внимание на то, что опасения вызывают заявления и действия, которые наблюдаются со стороны российских официальных лиц.
"Мы действительно обеспокоены необычной военной активностью России на границе с Украиной. У нас есть серьезные опасения по поводу некоторых высказываний, которые мы слышим и слышим из России, а также в социальных сетях", - сказал он.
Высокопоставленный америкаснкий чиновник обратил внимание на то, что пока неизвестно, какие цели преследует президент РФ Владимир Путин.
При этом он говорит, что союзники США разделяют опасения в отношении России.
"Но мы знаем, что происходило в прошлом. Мы знаем, как пытаются сослаться на какую-то иллюзорную провокацию со стороны Украины или любой другой страны и использовать это в качестве предлога для того, что Россия планирует предпринять", - добавил Блинкен.
Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что действия белорусского режима Александра Лукашенко с нелегалами на границе Польши отвлекают внимание от активности России на границе с Украиной.
"Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют раскол и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной", - подчеркнул он.
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