"Не знаем намерений Путина": в США жестко предупредили РФ из-за войск у границ Украины

Энтони Блинкен / Reuters

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен прокомментировал концентрацию войск РФ у границ Украины.

По его словам, США обеспокоены военной активностью России на границе с Украиной, сообщает Agence France Presse.

Госсекретарь США обратил внимание на то, что опасения вызывают заявления и действия, которые наблюдаются со стороны российских официальных лиц.

"Мы действительно обеспокоены необычной военной активностью России на границе с Украиной. У нас есть серьезные опасения по поводу некоторых высказываний, которые мы слышим и слышим из России, а также в социальных сетях", - сказал он.

Высокопоставленный америкаснкий чиновник обратил внимание на то, что пока неизвестно, какие цели преследует президент РФ Владимир Путин.

Реклама

При этом он говорит, что союзники США разделяют опасения в отношении России.

"Но мы знаем, что происходило в прошлом. Мы знаем, как пытаются сослаться на какую-то иллюзорную провокацию со стороны Украины или любой другой страны и использовать это в качестве предлога для того, что Россия планирует предпринять", - добавил Блинкен.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что действия белорусского режима Александра Лукашенко с нелегалами на границе Польши отвлекают внимание от активности России на границе с Украиной.

"Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют раскол и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной", - подчеркнул он.

Читайте также"Стена" на границе с РФ и Беларусью и огневой отпор: Украина вводит эшелонное прикрытие

Читайте еще: