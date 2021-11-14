Отвлекают от действий РФ на границе Украины: США жестко припечатали режим Лукашенко

Энтони Блинкен / Reuters

Действия белорусского режима Александра Лукашенко с нелегалами на границе Польши отвлекают внимание от активности России на границе с Украиной, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Это он подчеркнул в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

"Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют раскол и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной", - цитируются в сообщении слова американского госсекретаря.

При этом он выразил глубокую признательность Польше за ее активную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Соединенные Штаты, Польша, другие союзники и партнеры едины в стремлении навязать Москве значительные издержки за ее военную агрессию и злонамеренную деятельность в регионе", - говорится в сообщении.

Реклама

Собеседники осудили использование уязвимых мигрантов и призвали Лукашенко устранить коренные причины санкций, введенных западом - отказ в правах человека и основных свободах для белорусского народа.

Читайте такжеЛюдей запугивают стрельбой: Минск силой перебрасывает сотни нелегалов к границам

Как известно, нелегальные мигранты собралась у границы Беларуси и Польши еще с утра, 8 ноября. Часть людей пошла в леса, другие отправились к КПП, чтобы попасть на территорию польского государства. Беженцы попытались прорваться через границу – ломали забор при помощи лопат, щипцов и подручных средств. Польские силовики отражали атаки.

Позже мигранты у границы с Польшей решили разбить палаточный лагерь. Польские силовики зафиксировали сотни попыток прорыва на территорию страны. На месте по-прежнему находятся несколько тысяч беженцев.

Читайте еще: